Bu yoldan dönmek yok

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor. Oturma eylemini 78’inci günde devam ettiren aileleri, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya’dan gelen bir grup ziyaret etti. Türk bayrağının hediye edildiği ziyarette, duygusal anlar yaşandı. Aileler, Türk bayrağını eylem yaptıkları çadıra astı, Avrupa ülkelerine tepkilerini dile getirdi.

Almanya’nın Köln şehrinde yaşayan Ali Erkoç, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden, annelerin başlatmış olduğu davayı anlatabilmek için geldiklerini söyledi.

HER YERDE SAVUNACAĞIZ

Avrupa devletlerinin sınırlarını kaldırıp birleştiklerini, Türkiye’yi ise bölmeye çalıştıklarını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu: “Bizim bu tuzağa düşmememiz gerekiyor. Çünkü Kürt’ü, Türk’ü, Laz’ı, Çerkez’i ile asil bir milletiz. Burada aramızda her milletten insan var. İçimizde gelenlerden Alevi ve Kürt olan vatandaşlarımız da var. Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Kafilece fahri Diyarbakırlı olmaya karar verdik. Bundan sonra Türkiye’nin neresinden olursak olalım Diyarbakırlıyız. Diyarbakır’ı fahri olarak her yerde savunacağız. (Annelerin başlattığı eylem) Bu davayı herkese anlatacağız. Belki dillerimiz farklı olabilir ama bizim her şeyimiz bir.”

Oğlum silahı bırak teslim ol

Mevlüde Üçdağ

Oğlu Ramazan (22) için eyleme katılan Diyarbakırlı Mevlüde Üçdağ, çocukları kaçırılan diğer annelere de oturma eylemine gelmeleri yönünde çağrıda bulundu. Üçdağ şunları söyledi: ‘’81 il’e sesleniyorum. Ne olursunuz gelin, evlatlarımızı beraber arayalım. Buradan oğluma da sesleniyorum, oğlum Ramazan eğer benim sesimi duyuyorsan sesime ses ver. Silahını bırak, devletimiz güçlüdür. Ne olursun bir asker, polis gördüysen teslim ol. Ben seni HDP il binasının önünde bekliyorum.’’ Annelerden Hatice Levent, “Bütün analar olarak ancak yavrumuzu alınca buradan gideriz “ dedi. Kızı Songül için eyleme katılan Fatma Akkuş da “Çocuklarımızı götürüp ABD’ye uşak etmişler” diye konuştu.