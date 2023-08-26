Buğra Kavuncu'dan CHP'ye rest: İYİ Parti bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor

Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin seçimlere kendi logosu ile girmek istediğini söyledi.
İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ediyor. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, bugün partisinin düzenleyeceği etkinlik öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Kavuncu: Kazanma potansiyeli olan adaylarımız var
Akşener bugün ne mesaj verecek?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Afyon Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap edecek. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in gerçekleştireceği konuşmaya ilişkin şu açıklamada bulunmuştu: