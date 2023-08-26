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Buğra Kavuncu'dan CHP'ye rest: İYİ Parti bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Meral Akşener'in 'Önemli bir başlangıç olacak' diye duyurulan konuşması öncesinde açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere ilişkin konuşan Kavuncu, kazanma potansiyeli olan adaylarının olduğunu söyleyerek "Bu adayları desteklemek ya da desteklememek size kalmış. İYİ Parti sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor." dedi.

10:01 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin seçimlere kendi logosu ile girmek istediğini söyledi.

Buğra Kavuncu, İYİ Parti'nin seçimlere kendi logosu ile girmek istediğini söyledi.

İYİ Partililer yerel seçime yalnız girecekleri yönünde mesajlar vermeye devam ediyor. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, bugün partisinin düzenleyeceği etkinlik öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kavuncu: Kazanma potansiyeli olan adaylarımız var

Seçimleri kazanma potansiyeli olan adaylarının olduğunu ifade eden Kavuncu,
"Bu adayları desteklemek ya da desteklememek size kalmış. İYİ Parti sonucu, bedeli ne olursa olsun teraziye kendisi çıkmak istiyor. Teşkilatlar, seçime açık ve net bir şekilde bağımsız ve kendi logosuyla girmek istiyor."
dedi.

Akşener bugün ne mesaj verecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Afyon Kapalı Spor Salonu'nda vatandaşlara hitap edecek. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in gerçekleştireceği konuşmaya ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Genel Başkanımız, 28 Mayıs'ın ardından seçim sonuçlarını analiz etmek, irdelemek için ciddi bir çalışma yürütüyordu. İnşallah 26 Ağustos tarihinde Afyon Kapalı Spor Salonu'nda saat 16.00'da Sayın Genel Başkanımız vatandaşlarımıza hitap edecek. Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü vesilesiyle bazı etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Özellikle 26 Ağustos'a dikkat çekiyorum, burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum."


#İYİ Parti
#Buğra Kavuncu
#Meral Akşener
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