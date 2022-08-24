Buğra Kavuncu'nun adaylık için Mansur Yavaş'ı işaret etmesi CHP'de hoş karşılanmadı: Nezaketsizlik

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, 6’lı masa toplantısından bir gün önce 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kavuncu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına nasıl baktığına ilişkin soruya, "Hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Bu algıya müsaade ediyor bu da normal. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" sözleriyle yanıt verdi.

Kavuncu'nun bu açıklaması CHP kanadında tepkiyle karşılandı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Buğra Kavuncu'nun bu açıklamasını 'nezaketsizlik' olarak değerlendirdi.

"BÜYÜK NEZAKETSİZLİK"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Tekin'in şu açıklamalarda bulunduğunu yazdı:

"Bir siyasi partinin il başkanı, bir başka siyasi partiden kimin aday olacağını tarif ediyorsa bu çok büyük nezaketsizliktir. Ben, ‘Meral Hanıma başbakanlık yakışmaz, aslında Koray Aydın'a yakışır' diyebilir miyim? Çıkar, Cumhurbaşkanı adayı olarak liderini tarif edebilir. Buna bir şey diyemem. Ama CHP kimliğini taşıyan birisini tarif etmeye hakkı yok. Onu ancak CHP Genel Başkanı tarif edebilir."

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"EN UYGUN ADAY BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ"

Kavuncu ise tepki çeken ifadeleri hakkında şunları söyledi:

"Bazı insanlar Mansur Bey'in adının geçtiğini ilk defa duyuyormuş gibi yapıyor. Ben de buna şaşırıyorum. Sahadaki durumu bütün samimiyetimle söyledim. ‘Mansur Bey aday olsun, olmasın, şu adaylık için uygundur' demedim. Bana sorarsanız en uygun aday bizim genel başkanımız. Bir kadının, partimizin genel başkanının cumhurbaşkanı olmasını isteriz. 6'lı masanın göstereceği her aday uygundur. Aday belirlenirken ‘En uygun aday kim, kim kazanır' soruları kıymetlidir. İkisini bir araya getirdiğimizde sıkıntı kalmıyor.

Maksadım asla karışıklık çıkarmak değil. Böyle bir düşüncem de olamaz. Ben, saha izlenimlerimi söyledim. Bunu partime bildirmek de görevdir. 6'lı masanın vereceği karar ne olacaksa, o aday için canla başla çalışacağız."

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