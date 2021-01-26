Buldan HDP Esenyurt binasındaki PKK paçavralarını elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu: Bildiğimizden şaşmayız

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin, ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar

Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

"Partimizi terörize etmeye çalışıyorlar"

HDP'li Pervin Buldan, HDP binasındaki PKK paçavralarını, terörist elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu. Buldan konuşmasında, "İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz" dedi.

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