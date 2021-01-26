Gündem Buldan HDP Esenyurt binasındaki PKK paçavralarını elebaşı Apo için sayın deyip savundu Bildiğimizden şaşmayız
POLİTİKA

Buldan HDP Esenyurt binasındaki PKK paçavralarını elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu: Bildiğimizden şaşmayız

HDP’nin İstanbul Esenyurt İlçe binasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin ve PKK paçavralarının çıkmasına ilişkin konuşan HDP’li Pervin Buldan, “İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pervin Buldan
Pervin Buldan

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin, ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar
GÜNDEM
Bakan Soylu HDP binasında çekilen skandal görüntüleri paylaştı: Öcalan'ın posterini asmışlar

Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

"Partimizi terörize etmeye çalışıyorlar"

HDP'li Pervin Buldan, HDP binasındaki PKK paçavralarını, terörist elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu. Buldan konuşmasında, "İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz" dedi.

Buldan HDP Esenyurt binasındaki PKK paçavralarını elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu: Bildiğimizden şaşmayız
OYNAT 01:06
Buldan HDP Esenyurt binasındaki PKK paçavralarını elebaşı Apo için 'sayın' deyip savundu: Bildiğimizden şaşmayız
HDP'nin İstanbul Esenyurt İlçe binasında terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin ve PKK paçavralarının çıkmasını savunan HDP'li Pervin Buldan, “İlçe binamızdaki görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak partimizi terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz; size buradan ekmek çıkmaz” dedi.
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