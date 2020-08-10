Bulgaristan’da dört gündür söndürülemeyen yangın Türkiye sınırına ulaştı

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangınının ülkemizi etkilememesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Bulgaristan’daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı.

30 KM UZUNLUĞUNDA

Yangının Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam ettiği ifade edilen açıklamada, yangının belli yerlerde Türkiye sınırına kadar ulaştığı ve alınan tedbirler neticesinde Türkiye topraklarına sıçramasının engellendiği belirtildi.

Alevler Türkiye sınırında 30 kilometre uzunluğunda devam ediyor.

GÜNDEM Aydos Ormanı'nda yangın paniği

GÜVENLİK ŞERİDİ OLUŞTURULDU

Önlem amaçlı iş makinaları ile sınır hattında 32.5 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridinin oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, yangının yeni yayıldığı bölgelerde ise sınıra 1.5 ile 3 kilometre mesafe olduğu ifade edildi.

Yangına karşı iş makineleri ile güvenlik şeridi oluşturuldu.

Açıklamada, yangın nedeniyle Edirne Valiliği AFAD Müdürlüğü bünyesinde 24 saat esası ile görev yapacak kriz merkezi kurulduğu ve müdahale ve önleme çalışmaları için 9 kamu kurumundan 52 araç ve 224 personelin olay yerinde görev yaptığı vurgulandı.

Yangın sınırda 30 Km alanda etkili oluyor.