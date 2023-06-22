Burak Arslan gözaltına alındı Paw Guards yöneticilerinden Erkin Erdoğdu tehditler savurdu

İnsanların hayatlarına kast eden başıboş sokak köpeği tehdidi devam ediyor.

Vatandaşlar bu tehdide karşı sokak köpeklerinin toplatılması yönünde çağrıda bulunurken, sözde hayvan destekçisi oluşumlar da bu çağrıları yapanları da tehdit ediyor.

Sözde hayvan destekçisi Paw Guards'ın yöneticilerinden Burak Arslan geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlanan bir videoda "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.









Arslan bu olaydan birkaç gün sonra ise yeni bir skandala imza attı. Arslan, sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan Arslan, teknik ekipleriyle söz konusu çağrıyı yapanların telefonlarını yazılım ekipleriyle hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü.









Burak Arslan gözaltına alındı

Bu olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, vatandaşı tehdit edip halk arasına kin ve nefret pompalayan Arslan hakkında inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucunda 'cinayet çağrısı' yapılan videoda yer alan şahısların kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve Burak Arslan'ın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.









Erkin Erdoğdu tehditler savurdu

Gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin ardından yarın adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, bir tehdit dili de yine Paw Guards'ın yöneticilerinden biri olan Erkin Erdoğdu'dan geldi.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Erdoğdu, "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz." ifadeleriyle tehditler savurdu.











