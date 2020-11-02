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POLİTİKA

Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Değerli dava arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı son yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Rabbim bizlere iman Kur'an, İslam üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim bizleri sevgili Habibin sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Burhan Kuzu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Burhan Kuzu'nun cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Yaklaşık iki haftadır gördüğü korona virüs tedavisine yenik düşen üç dönem AK Parti’de milletvekilliği yapan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu Kuzu, için Fatih Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

  • Koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılanlara yönelik kısa bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun Fatih Camii'ndeki cenazesine katıldı
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun Fatih Camii'ndeki cenazesine katıldı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti kurucularından, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı. 65 yaşında hayatını kaybeden Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi camiye getirildi, cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze töreni sonrasında 'Koronavirüs salgını sonrası Burhan Hoca'yı çok kısa sürede kaybettik.' ifadelerini kullandı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Musallada bulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabi Burhan Hoca’mız için değil tüm insanlar geçerli olan bir hüküm. Bunun nerde ne zaman nasıl geleceği belli değil. İzmir’de yaşanan hadise ortada. 80’e yakın vefat bine yakın yaralı var. Bunların hiçbirinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki akıllarından geçmiyordu. Rabbim bizlere iman Kuran üzerine ölmeyi nasip etsin. Burhan Hoca’mız İstanbul Üniversitesi’nde özellikle davasını bilene anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde davasını bilen biri olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencilerle övündü hep. Parlamentoda birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuz oldu Cumhurbaşkanlığı danışmanım oldu. Koronavirüsle olan mücadelesinde kaybettik. Öncelikle ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu'nun ölüm nedeni?
GÜNDEM
Burhan Kuzu kimdir? Burhan Kuzu'nun ölüm nedeni?

Burhan Kuzu kimdir?

1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Baba adı Ali Rıza, anne adı Zahide'dir. Anayasa Hukukçusu, Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı. Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Bakanlardan Burhan Kuzu için taziye mesajı
GÜNDEM
Bakanlardan Burhan Kuzu için taziye mesajı
  • Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunmaktadır. Çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı. 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisinin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.

22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kuzu, halen AK Parti MKYK Üyesiydi.

Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
GÜNDEM
Burhan Kuzu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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