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Apartmanda tadilat yaparken hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanda tadilat yapan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Bursa haberleri: Apartmanda tadilat yaparken hayatını kaybetti
Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Bursa'daki olay saat 10.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi.

Apartmanda tadilat çalışması yapan inşaat işçisi Ömer Tunç(64), merdivenler üzerinde apartman sakinleri tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçinin ölümünü tespit ettiler. Tunç’un cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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