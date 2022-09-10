Apartmanda tadilat yaparken hayatını kaybetti

Dünya

Macron'dan Fransız ürünleri tüketme çağrısı: Zor bir zamandan geçiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasına vurgu yaparak Fransız ürünlerini tüketme ve satın alma çağrısında bulundu.