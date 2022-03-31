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Gündem Kayıp kadın kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
İSTANBUL

Kayıp kadın kafeterya tuvaletinde ölü bulundu

Kağıthane'de 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu. Kadının cesedinin yanında, şırınga bulunduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Kayıp kadın kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
Kayıp kadın kafeterya tuvaletinde ölü bulundu.

Kağıthane'de 4 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki Seher Akkoyun bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu. Kadının cesedinin yanında, şırınga bulunduğu öğrenildi.


Olay, akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre; geçen cumartesi günü Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşadığı evden çıkan 26 yaşındaki Seher Akkoyun, kayıplara karıştı. Bunun üzerine ailesi, Akkoyun için emniyete giderek kayıp müracaatında bulundu. Polis, ardından olayla ilgili çalışma başlattı.
KAĞITHANE'DE KAFETERYA TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU


4 gündür kayıp olarak aranan Seher Akkoyun akşam saatlerinde Kağıthane'de bir binanın en üst katında bulunan kafeteryanın tuvaletinde, çalışanlar tarafından bulundu. Hareketsiz yatan kadını gören çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, kadının cesedinin yanında ise şırınga bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Seher Akkoyun'un cesedi, kesin ölümünün belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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