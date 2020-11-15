Güzel haberi Haluk Levent duyurdu: Bursa'da trafikte koşturularak eziyet edilen deve koruma altında

Bursa'da, 14 Ekim günü akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasında koşturulan deveyi görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Yavuz Selim Polis Merkez Amirliği ve Yıldırım devriye ekipleri kamyoneti bulmak için çalışma başlattı. Trafikteki sürücüler, durumu fark edip aracın önünü keserek polisin gelmesini bekledi. Gelen polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’yi araçtan indirip, deveyi de bağlı olduğu yerden çözdü.

'Kesmeye götürüyordum'

Ekipler yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücüye sahibi olduğu deveyi neden bağladığını ve sürüklediğini sordu. Ahmet J.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Deveyi kesmeye götürüyorum, o yüzden kamyonetin arkasına bağladım" dediği öğrenildi. Polis ekipleri, sürücü Ahmet J.’ye hayvana eziyet etmek suçundan adli işlem yaparken, trafiği tehlikeye sokmak suçundan ise 8 bin 500 lira para cezası kesti. Ayrıca Ahmet J.’ye ait kamyonet de çekiciyle trafik otoparkına çekilerek bağlandı.

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Bir ay sonra yeni yerinde

Ekipler, kamyonetin arkasına bağlanarak kilometrelerce sürüklenen deveyi Yıldırım Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekipleri tarafından 'Garip' ismi verilen deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında koruma altına alındı.

OYNAT 00:34 Bursa'da deveye eziyet: Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdu Bursa'da kamyonetin arkasına bağladığı deveyi trafikte koşturan sürücü Ahmet J.'ye, hayvana eziyet etmekten cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri deveyi Ahmet J.'den alarak, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ekiplerine teslim edildi. BiP'te paylaş

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Haluk Levent: Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, devenin son durumuna ilişkin müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Levent, “Geçtiğimiz günlerde Bursa’da bir aracın arkasında görüntülenmişti bu deve. Ağır yara almıştı. Kilometrelerce sürüklenmişti. Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında. Artık huzur içinde mutlu mutlu Ferdinand’ın çiftliği Angels Farm’da” ifadelerine yer verdi.

Çiftlik hayvanları barınağı tarafından yapılan açıklamada da 1 aydır devenin takibinin yapıldığı belirtildi.