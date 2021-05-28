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Bursa kent merkezinde ayı paniği: Bölgede ilk defa görüyorum

Bursa'da kent merkezine inip çöp konteynerinde yiyecek ararken görülen ayı, paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, ayının bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Haber Merkezi DHA
Bursa kent merkezinde ayı paniği: Bölgede ilk defa görüyorum​ - Bursa haberleri
İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yıldırım ilçesi, Fidyekızık Mahallesi 6'ncı Şahin Sokak’ta dün gece vatandaşlar, bir boz ayının çöp konteynerlerini karıştırdığını gördü. Panik yaşayan vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polisler, sokakta toplanan vatandaşları ayı saldırısına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
DHA
Polisler, sokakta toplanan vatandaşları ayı saldırısına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sokakta ve ormanlık alanda araştırma yapan polisler, boz ayının bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Polisler, sokakta toplanan vatandaşları ayı saldırısına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Bölgede ilk defa görüyorum"

Mahallede oturan Emirhan Aydoğdu (18), ağaçların bulunduğu bölgeden çıkan ayının çöpleri karıştırdığını belirterek, “Bölgede ilk defa ayıya denk geldim. Dün de ağaçların bulunduğu bölgeden sesler geliyordu, bugün ışık tuttuğumuzda kocaman kahverengi bir ayı gördük. Bu mahallenin üst tarafı yaylalar var. Aç kaldığı için inmiş olabilir” dedi.

Bursa'da ayı paniği: Mahalleli sokağa döküldü!
FOTOĞRAF 9
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Olay saat 22.30 sularında merkez ilçe Yıldırım’a bağlı Fidyekızık mahallesi 6.Şahin sokakta meydana geldi.
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Yaz aylarına girdiğimiz bugünlerde Uludağ’ın yamaçlarından yerleşim alanına indiği iddia edilen ayılar mahalleliyi sokağa döktü.
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Meraklı mahallesi yaşlısı genci Ayıyı merak ederek sokağa döktü polis ekipleri anons yaparak herkesin evine girmesini söyledi.
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Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi.
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Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.
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Bursa'da ayı paniği: Mahalleli sokağa döküldü!
Bursa'da yaşadıkları mahallede ayı gördüklerini iddia eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Arama kurtarma ekibi ve polisin uzun süren ayı bulma uğraşlarına mahalle sakinleri de destek verdi. Sokakta görüldüğü iddia edilen ayıların havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim alanına indikleri tahmin ediliyor.


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