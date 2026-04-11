Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da bıçakla saldırı girişiminde bulunan motosiktlet sürücüsüne 180 bin TL ceza

00:3111/04/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Olay anı, İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarına yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte tartıştığı diğer motosiklet sürücüsü Yusuf G.'ye (23) bıçakla saldırmaya çalışan motosiklet sürücüsü Gökhan E.'ye 180 bin TL ceza kesildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki Yusuf G. yönetimindeki 16 CAJ 918 plakalı motosiklet ile ara sokaktan çıkan Gökhan E. idaresindeki 16 BIU 443 plakalı motosiklet çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kaza yapmaktan şans eseri kurtulan sürücüler arasında tartışma çıktı.

Yaşanan gerginlik sonrası Yusuf G. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Bu sırada öfkelenen Gökhan E., motosikletindeki bıçağı alarak diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak duruma müdahale etti. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede Gökhan E.’nin motosikletten aldığı bıçakla diğer sürücünün üzerine yürüdüğü, vatandaşlar tarafından engellendiği anbean görüntülendi. Trafik ekipleri tarafından sürücü Gökhan E.’ye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inme suçundan 180 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosikleti de 60 gün trafikten men edildi.


#Bursa
#Bıçak
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
