Bursa'da husumet kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü

22:576/04/2026, Pazartesi
DHA
Kavga sonucu yaralanan baba olay yerinde, oğlu ise hastanede hayatını kaybetti.
Bursa’da aralarında husumet bulunan iki grup mahallede karşılaşınca tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mutlu Birdane’nin tabancasından çıkan kurşunların hedefi olan baba Zeki Yıldız ve oğlu Semih Yıldız hayatını kaybetti. Diğer oğul Melih Yıldız ağır yaralanırken, şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mutlu Birdane’nin (35), tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız (28) öldü, diğer oğlu Melih Yıldız (29) ise yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar mahallede karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mutlu Birdane, yanında bulunan tabancayla Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız’a ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, baba ve oğulları kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeki Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği, oğullarının ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Semih Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağabeyi Melih Yıldız’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Evine gittiği öğrenilen şüpheli Mutlu Birdane ise olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



