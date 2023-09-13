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Bursa’da huzur operasyonu: Tüm şehir didik didik arandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, huzur operasyonlarını sürdürüyor. Yıldırım ilçesi Hacivat ve Çınarönü Mahallelerinde uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi. Yapılan hareketli ve sabit yol uygulamalarında; 171 şahsın sorgusu yapılırken, 6136 sayılı kanuna muhalefetten aranan bir şahıs ve bir miktar uyuşturucu madde ile bir şüphelisi yakalandı. Ayrıca toplamda 89 araç sorgulanırken 17 araca 88 bin 973 TL trafik para cezası uygulandı.

09:31 . 13/09/2023 Wednesday
IHA
Bursa’da huzur operasyonu

Bursa’da huzur operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Yıldırım İlçe, Narkotik Şube, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, KOM Şube, Güvenlik Şube, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, huzur operasyonlarını sürdürüyor. Yıldırım ilçesi Hacivat ve Çınarönü Mahallelerinde uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama düzenlendi. Yapılan hareketli ve sabit yol uygulamalarında; 171 şahsın sorgusu yapılırken, 6136 sayılı kanuna muhalefetten aranan bir şahıs ve bir miktar uyuşturucu madde ile bir şüphelisi yakalandı. Ayrıca toplamda 89 araç sorgulanırken 17 araca 88 bin 973 TL trafik para cezası uygulandı.

Bursa halkının güvenliği için şok operasyonların kentin bir çok noktasında devam edeceği bildirildi.



#operasyon
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