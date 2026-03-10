Yeni Şafak
Bursa’da şaşırtan olay: Teknesinde buldu öldürmenin cezası 100 bin TL

09:4410/03/2026, Salı
IHA
Bursa’nın Gemlik ilçesinde Kayıkhane Limanı, gece saatlerinde görenlerin yüzünü gülümseten anlara sahne oldu. Yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen anne su samuru ve yavruları, limanda demirli bir tekneye sığındı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gece saatlerinde limanda bulunan vatandaşlar, bir teknenin üzerinde hareketlilik fark etti. Yakından bakıldığında ise aç kaldıkları düşünülen anne su samuru ile yavrularının tekneye çıktığı görüldü. Bir süre tekne üzerinde dolaşan sevimli misafirler, limanda bulunanların ilgisini çekti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde anne su samurunun yavrularını koruyarak tekne üzerinde dolaştığı, zaman zaman etrafı kontrol ettiği görüldü. Limandaki vatandaşlar ise nadir görülen bu anları hayranlıkla izledi.

Bir süre teknede kalan anne su samuru ve yavruları daha sonra gözden kayboldu.


#su samuru
#bursa
#tekne
