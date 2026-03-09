Mersin Limanı’nda denizi kirleten gemiye 13 milyon lira ceza

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi tarafından, Mersin Limanı’na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, 2024 yılının Kasım ayında hayata geçirilen ‘Elektronik Gemi Denetleme Sistemi’ (EGDS) ile kirliliğe müdahale edilerek, denizi kirleten gemilerin engellenmesi tüm hızıyla sürüyor. Son olarak EGDS tarafından yapılan tespit sonucunda, Mersin Limanı’na demirlemiş olan bir geminin kirli balast deşarjı yaptığı belirlenerek, 13 milyon 187 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve gemi rıhtımda bağlandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizleri koruma konusunda kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojinin sağladığı imkânlarla yürüttükleri denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacaklarını belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak denizimizi koruma konusunda kararlıyız. Teknolojinin sağladığı imkânlarla yürüttüğümüz denetimler sayesinde denizi kirleten hiçbir ihlale göz yummayacağız. Denizlerimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur” açıklamasında bulundu.

Yedi yılda 99 gemiye 360 milyon TL ceza kesildi

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren denizi kirlettiği tespit edilen 99 gemiye toplam 360 milyon 439 bin 537 TL tutarında ceza kesildi.







