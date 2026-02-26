Pazardan aldı zehir çıktı: Ağzına bir lokma alır almaz fenalaştı

"Pazı olarak aldığım ot aslında tirşik otu çıktı"

Yaşananları anlatan Uzm. Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, "Cumartesi günü çok elim bir olay yaşadık. 2 senedir Mersin’de yaşıyoruz, ilk defa köylü pazarına gidelim dedik. Bir kadından pazı aldık, pazı görüntüsüne çok benzetemedim. Eşim Serkan Bey 2 defa sordu, ben 3 defa sordum. ’Ablam, sapları beyaz, pırasa gibi bu tirşik otu olmasın’ dedim. O da ‘Bunlar çok taze o yüzden böyle’ deyince baya abarttım, 2-3 kilo belki 5 kilo, bir çuval aldım. Aklımıza ilk gelen doğru şeymiş, eve geldim, o gün oruçluydum. Eşim yıkamaya başladı, ellerimizde kaşıntı oldu, hala bir kızarıklıklar var. Pazı olarak aldığım ot aslında tirşik otu çıktı" diye konuştu.