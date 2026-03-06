Tek teker şovuna 172 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren şahısla ilgili çalışma başlattı. Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda sürücünün E.Y. olduğu tespit edildi.