Tek teker şovuna 172 bin TL ceza

22:316/03/2026, Cuma
IHA
Tarsus’ta tek teker üzerinde tehlikeli hareket yapan sürücüye ceza uygulandı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletiyle trafikte ön kaldırarak tehlikeli hareketler yapan E.Y. hakkında toplam 172 bin TL idari para cezası uygulandı. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimi sonucu tespit edilen sürücünün motosikleti, 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün diğer sürücüler ve kamu güvenliğini tehlikeye düşüren davranışları nedeniyle işlem yapıldığı bildirildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde motosikletle ön kaldırarak tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yapan sürücüye toplam 172 bin TL idari para cezası uygulanırken, motosikleti 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafikte motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli hareketler yapan ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren şahısla ilgili çalışma başlattı. Yapılan denetim ve incelemeler sonucunda sürücünün E.Y. olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından sürücü hakkında çeşitli trafik ihlallerinden işlem yapılırken, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücüye farklı maddelerden toplam 172 bin TL idari para cezası uygulandı.



#Mersin
#Motosiklet
#Tek Teker
