Mersin'de 2 gencin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 5 zanlı yakalandı

Polis ekipleri, şüpheli R.K'nin (17) arkadaşı Gizem Ş. (20) ile yürüdükleri sırada kendilerine laf attıklarını öne sürdüğü Eren Enes I. ve Ertuğrul A'yı bıçakladığını tespit etti.

Öte yandan, zanlılardan Muhammed D'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Hasan E'nin "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve dolandırıcılık", Mustafa Y'nin "dolandırıcılık", Kerem E'nin "dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma", Ertuğrul A'nın "kasten yaralama ve güveni kötüye kullanma", Eren Enes I'nın "dolandırıcılık ve kasten yaralama", Gizem Ş. ve R.K'nin de "kasten yaralama" suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.