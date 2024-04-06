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Bursa'da sözlü şaka kanlı bitti: Arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

İki arkadaş sözlü şakası kanlı bitti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman D. (20), otomobille gezintiye çıktığı arkadaşı Emircan Ş.'yi (21), kendisine şaka yaptığı gerekçesiyle bıçakladı. Emircan Ş. ağır yaralanırken, kaçan Süleyman D. jandarma ekiplerince yakalandı. 

09:01 - 6/04/2024 Cumartesi
DHA
Ağır yaralanan Emircan Ş'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Ağır yaralanan Emircan Ş'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman D. (20), otomobille gezintiye çıktığı arkadaşı Emircan Ş.'yi (21), kendisine sözlü şaka yaptığı gerekçesiyle bıçakladı.


Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Süleyman D., 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezintiye çıktı. Bir süre gezen 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı. Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili otomobilden inerek kavga etmeye başladı. Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı. Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçarken, diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emircan Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 


Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



#Bursa
#emniyet
#adliye
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