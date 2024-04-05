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Şanlıurfa'da otogarda silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da şehirler arası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kavganın nedeni henüz belirlenmezken yaralananlar arasında yer alan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

21:15 - 5/04/2024 Cuma
AA
Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Şanlıurfa'da otogarda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Şehirler arası otobüs terminaline gelen bir grup ile terminal içerisinde bilet satışı yapan firma yazıhanesinde bulunan kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Bir polis de yaralandı

Terminal içerisindeki polisler kavgaya müdahale etmek istedi. Olayda biri polis memuru 11 kişi yaralandı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vurulan Halil Deveci hayatını kaybetti

İlk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Deveci hayatını kaybetti.

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kavga anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.



#Şanlıurfa
#Otogar
#silahlı çatışma
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