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Gündem Bursalı motomagandanın hareketi tepki çekmişti Cezasız kalmadı
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Bursalı motomagandanın hareketi tepki çekmişti: Cezasız kalmadı

Bursa'da plakasını söktüğü motosikleti üzerine yüz üstü yatarak kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü H.C.'ye, 10 bin 61 lira ceza kesildi. Hakkında trafiği tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem yapılan H.C.'nin kullandığı motosikletin fiyatının yaklaşık 5 bin lira civarında olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Ehliyetsiz sürücünün motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu tepki çekmişti.
Ehliyetsiz sürücünün motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu tepki çekmişti.

Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezi yönüne kullandığı motosikletin üzerine yüz üstü yatarak giden sürücü, trafikteki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Piyasa değerinin yaklaşık 5 bin lira olduğu belirtilen motosikletin plakasını da söktüğü belirlenen sürücünün bu görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.


Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Ekipler, 3 günlük çalışmayla sürücünün H.C. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan H.C.’ye, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 2 bin 473 lira, tescilli aracı plakasız kullanmak suçundan 5 bin, abart egzozdan bin 228 lira, makas atmak suçundan bin 228, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan ise 132 lira olmak üzere toplam 10 bin 61 lira para cezası uygulandı.

TEM'de kucağında çocuk ile tehlikeli yolculuk
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TEM'de kucağında çocuk ile tehlikeli yolculuk
TEM Otoyolu'nda bir sürücü kucağında çocuk ile otomobil kullandı. Sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



  • Trafiği tehlikeye atmak suçundan adli işlem yapılan H.C.’nin kullandığı motosiklet de trafikten menedildi. H.C. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik olmadan yolculuk yapan çocuk yürekleri ağza getirdi: Motosikletin römorkundaki tehlikeli anlar
FOTOĞRAF 8
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Ev eşyası ve el arabası gibi bazı malzemeleri motosikletinin arkasına bağladığı römorka yükleyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü, yanında bulunan 5 ve 9 yaşındaki 2 çocuğundan birini motosikletin arkasına, diğerini de yer bulamayınca römorka yüklediği eşyaların üzerine bindirdi.
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Daha sonra 14 AAN 532 plakalı motosikletiyle yolculuğa başlayan motosiklet sürücüsü herkesin yüreğini ağzına getirdi.
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Römorkun üzerindeki eşyaların üzerinde güçlüklü durabilen 9 yaşındaki çocuk zaman zaman virajlarda düşme tehlikesi geçirirken, bu yolculuk kilometrelerce sürdü.
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Bir ara eşyaların üzerinden inen çocuk, bu sefer römorktaki eşyaların altına girerek ikinci tehlikeli yolculuğuna başladı.
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Römorkun üzerindeki eşyaların altında da kilometrelerce süren yolculukta motosiklet sürücüsünün de kasksız olması dikkat çekti.
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Tüm bu yaşananlar ise bir otomobilin güvenlik kamerasına yansıdı.
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Görenlerin hayrete düştüğü olay vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede motosiklet sürücüsünü seyir halinde yakalayarak tehlikeli yolculuğa son noktayı koydu.
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Motosiklet ve şahıs üzerinde detaylı inceleme ve sorgulama yapan trafik polisleri, şahsa idari para cezası kesti.
Güvenlik olmadan yolculuk yapan çocuk yürekleri ağza getirdi: Motosikletin römorkundaki tehlikeli anlar
Aksaray'da motosikletin arkasına bağlanmış römorkta eşyaların üzerinde hiçbir güvenlik olmadan yolculuk yapan çocuk yürekleri ağza getirdi. Görenlerin şaşkınlık ve hayretle izlediği olay polis ekiplerinin müdahalesiyle korkulan olmadan son buldu.


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