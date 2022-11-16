Gündem Bütçe yetersizliğini bahane ederek çalışma durduran İBBden 114 milyon liralık film ihalesi
POLİTİKA

Bütçe yetersizliğini bahane ederek çalışma durduran İBB'den 114 milyon liralık film ihalesi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımların tanıtımı, kitap ve dergilerin basımı için 114 milyon TL'ye ihale yaptığı ortaya çıktı. Metrobüs alabilmek, yol yapabilmek için hükümetten ek bütçe talep eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun film için ayırdığı bütçe eleştirilere neden oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bütçe yetersizliğini bahane ederek çalışma durduran İBBden 114 milyon liralık film ihalesi
Ekrem İmamoğlu

Bütçe yetersizliğini öne sürerek hastane yolu çalışmalarını durduran İBB yönetimi, film için 114 milyon TL bütçe ayırdı. Yolda kalan, bozulan metrobüsler nedeniyle vatandaşı mağdur eden İBB'nin kitap, dergi ve tanıtım filmi için 114 milyon TL harcaması tepkilere neden oldu.

"METROYLA BULUŞMANIZI ENGELLİYORLAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada metrobüs ve metro satın almalarının engellendiğini ileri sürerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına üst geçitlerine yazsınlar bunu. Şunu yazdıracağım 'Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar'. Bu işe kendi ihtiras ve şahsi menfaatlerini şahsi koltuk menfaatlerini önünde tutarak yapılan hataları inşallah engellerler"

39 kent alarmda

39 kent alarmda

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor.
İstanbulda beş ilçede su kesintisi

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi

​İSKİ tek tek duyurdu: 14 saat süreyle su verilemeyecek.
Almanyadan tansiyonu yükseltecek Polonya açıklaması: Savaş uçakları göndermeye hazırız

'Anayasa değişikliği teklifini önümüzdeki hafta TBMM'ye gelecek.'

Kritik toplantı sona erdi: Polonya'ya düşen füze Ukrayna'ya ait.

Davası yeniden görülmüştü: Cezası belli oldu.
Tophane'de zaman tıkır tıkır işliyor

Tophane'de zaman tıkır tıkır işliyor

​Kuledeki 400 kiloluk asırlık saat, ilk günkü gibi çalışmaya başladı

Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor: 10 köy bu işten geçiniyor.

Taksim'deki terör saldırısında bir gözaltı daha.

Araç sahipleri dikkat: İyi sürücüye yüzde 50 indirim.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.