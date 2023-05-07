Büyük İstanbul Mitingi yolundaki vatandaşlar Yeni Şafak'a konuştu: Erdoğan'ın eserlerine çizgi çekilmesine izin vermeyeceğiz

İstanbullular, Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü. Tarihi mitinge tanıklık etmek için Atatürk Havalimanı'na akın eden vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı. Bugüne kadar AK Parti'yi desteklediğini ancak mitinglere katılmadığını söyleyen bir vatandaş, "Destekledik ama gitmedik. Safların daha sık olması lazım. Şimdi görünmek lazım." dedi. Yoğunluk sebebiyle metroya binemeyen başka bir vatandaş ise "Binemesek bile yürüyeceğiz. 15 Temmuz’da yürüdük. Bugün niye yürümeyelim?" diye konuştu.