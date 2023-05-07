Büyük İstanbul Mitingi yolundaki vatandaşlar Yeni Şafak'a konuştu: Erdoğan'ın eserlerine çizgi çekilmesine izin vermeyeceğiz

Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için yollara düşen vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı Yeni Şafak muhabirine anlattı.
İstanbullular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Anadolu yakasından otobüs ve metroların yanı sıra feribot, vapur ve motorlarla alana doğru yola çıkan vatandaşlar akın akın miting meydanına gitti.
Tarihi mitinge tanıklık etmek için toplu taşıma araçlarına akın eden oluşturan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı.
"Ben sadece Erdoğan’ın arkasında olmak istiyorum"
"Biz üzerine para versek yine gideriz"
Mitinge gidenlere ödeme yapıldığı yönündeki iddialara cevap veren vatandaş şunları söyledi: