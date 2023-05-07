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Büyük İstanbul Mitingi yolundaki vatandaşlar Yeni Şafak'a konuştu: Erdoğan'ın eserlerine çizgi çekilmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Yüzyılın Mitingi kapsamında İstanbullularla buluşacak. Tarihi mitinge tanıklık etmek için toplu taşıma araçlarına akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı. Hayatında ilk kez bir mitinge gittiğini söyleyen bir vatandaş, "Tüylerim diken diken şu anda. Ben sadece Erdoğan’ın arkasında olmak istiyorum. Gümbür gümbür geleceğine de inanıyorum. Erdoğan’ın yaptıklarının üzerine çizgi çekilmesine asla izin vermiyorum." dedi.

16:24 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için yollara düşen vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı Yeni Şafak muhabirine anlattı.

Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için yollara düşen vatandaşlar, yaşadıkları heyecanı Yeni Şafak muhabirine anlattı.

İstanbullular Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceği Büyük İstanbul Mitingi için sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Anadolu yakasından otobüs ve metroların yanı sıra feribot, vapur ve motorlarla alana doğru yola çıkan vatandaşlar akın akın miting meydanına gitti.

Tarihi mitinge tanıklık etmek için toplu taşıma araçlarına akın eden oluşturan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı.

"Ben sadece Erdoğan’ın arkasında olmak istiyorum"

Hayatında ilk kez bir mitinge gittiğini söyleyen bir vatandaş,
"Tüylerim diken diken şu anda. Ben sadece Erdoğan’ın arkasında olmak istiyorum. Gümbür gümbür geleceğine de inanıyorum. Erdoğan’ın yaptıklarının üzerine bir çizgi çekilmesine asla izin vermiyorum."
diye konuştu.

"Biz üzerine para versek yine gideriz"

Mitinge gidenlere ödeme yapıldığı yönündeki iddialara cevap veren vatandaş şunları söyledi:

"Para veririz üstüne. Biz de her şey gönüllü. Bay bayla mı karıştırdınız acaba? Biz üzerine para versek yine gideriz. Yaptıklarını görmek lazım. Kör olmamak lazım. İzliyor musun? Ben bütün televizyonları izliyorum. Erdoğan’ın reklamlarında yaptıklarını sayıyor. Gurur duyuyorum. Öbürünün yaptıkları…Kalp yapıyorlar."

İstanbullular Yüzyılın Mitingi için yollara düştü: 15 Temmuz’da yürüdük bugün niye yürümeyelim?
İstanbullular Yüzyılın Mitingi için yollara düştü: 15 Temmuz’da yürüdük bugün niye yürümeyelim?

İstanbullular, Büyük İstanbul Mitingi'ne gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düştü. Tarihi mitinge tanıklık etmek için Atatürk Havalimanı'na akın eden vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık, Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün kamerasına yansıdı. Bugüne kadar AK Parti'yi desteklediğini ancak mitinglere katılmadığını söyleyen bir vatandaş, "Destekledik ama gitmedik. Safların daha sık olması lazım. Şimdi görünmek lazım." dedi. Yoğunluk sebebiyle metroya binemeyen başka bir vatandaş ise "Binemesek bile yürüyeceğiz. 15 Temmuz’da yürüdük. Bugün niye yürümeyelim?" diye konuştu.




#Yüzyılın mitingi
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Atatürk Havalimanı
23 dakika önce
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