|
Gündem

Büyük tepki çekmişti: İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede yeni tarife

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan meblağda yüzde 33,33 indirime gidildi.

14:16 - 26/10/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıda, kentteki toplu ulaşım araçlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde alınan yüksek meblağ konusu görüşüldü.

Görüşmede, İstanbul Kart haricinde, söz konusu kartlardan otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında 15 lira yerine 30 lira, metrobüste ise 22,25 lira yerine 60 lira ödenen ücrette indirime gidilmesi konuşuldu.

Bu kapsamda, ödemelerde yüzde 33,33 indirime gidilerek, kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapılan ödemelerde otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında alınan ücretin 30 liradan 20 liraya, metrobüste ise 60 liradan 40 liraya düşürülmesi talep edildi.

Bu haliyle yapılan oylamada gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Tarife değişikliği 1 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

8+1 taksiye dönüşüm için son tarih yılbaşına kadar uzatıldı

Toplantıda, gündem maddeleri arasındaki "taksi taşımacılığı talepleri" de görüşüldü.

Bu kapsamda, kentteki taksi sorununun çözülmesi için minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazanan ve dönüşümünü yapan hak sahiplerinin, "Plakalarını ilk 3 yıl içerisinde satamazlar" şartı iptal edildi.

8+1 taksiye dönüşmeyen hak sahiplerine ise yılbaşına kadar süre verildi.

Toplantıda ayrıca parkomat ve yayalaştırma projeleriyle ilgili kararlar da alındı.


Minibüsten taksiye dönüşüm hakkı kazanan araç sahipleri eylem yaptı

Bu arada, UKOME toplantısı devam ederken, minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüşüm hakkı kazanan araç sahipleri eylem yaptı.

8+1 araçlardan para kazanamadıklarını belirterek, 4+1 taksi uygulamasının geri getirilmesini isteyen gruptakiler, UKOME toplantısından bekledikleri kararın çıkmaması üzerine tepki gösterdi.

Toplantının yapıldığı salona girmeye çalışan gruptakilerin, polis ekiplerinin ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle içeri girmeleri engellendi. Bu sırada bazı grup üyeleri tesise pet şişe fırlattı.




#İstanbul
#kredi kartı
#toplu ulaşım
#UKOME
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Nevşehir’de ‘tarla günü’ etkinliği: Patates hasadı başladı!