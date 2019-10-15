Büyükçekmece'de risk taşıyan binaların yıkımına başlandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilen Büyükçekmece'de risk teşkil eden 2 binanın yıkımına başlandı.

Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 25 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükçekmece'de kentsel dönüşümün bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

AA Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 25 daireden oluşan 2 bina, risk taşıdığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Bunun birinci nedeninin belediye başkanlığının devam etmesi olduğunu aktaran Akgün, "1999'da İstanbul'da deprem gerçeğini gördükten sonra belediye başkanı olarak ilk işim Büyükçekmece'nin imar planlarını masaya yatırıp gerçekleri görüp ona göre de çalışma yapmak oldu" diye konuştu.

Akgün, toprak yapısını daha iyi tahlil ederek planlarını buna göre yaptıklarını dile getirdi.

FOTOĞRAF 10 Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi. Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi. 24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın ‘fazla tehlikeli’ durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi. Raporda ayrıca, bu apartmandaki betonun elenmemiş ve yıkanmamış deniz kumundan yapıldığı, ön ve arka aksta kolon ve perde betonların kalitesiz olduğu, hasara uğradığı, kolonlarda mukavemetin 100 kilogramsantimetre karenin altında olduğu belirlendi. Raporda, diğer kolon ve katlarda hazır beton kullanıldığı için buralarda kalitenin arttığı, bodrum katta ağır yapısal hasar, zemin katta orta duvar hasarları görüldüğü yer almıştı. GÜÇLENDİRME YAPILDI: Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ercüment Köksal, Prof. Dr. Turgut Kocatürk ve Araştırma Görevlisi Erol İnce'nin hazırladığı güçlendirme çalışmasını bir firma ile anlaşarak yaptı. Güçlendirme çalışmalarının ardından aynı üniversiteden Yardımcı Doç.Dr. Zafer Kütüğ, Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Koçak, Araştırma Görevlisi Yüksek Mühendis Gökhan Altındaş’ın imzasını taşıyan 30 Aralık 1999 tarihli raporda, ‘Yapının iskan edilmesinde bir mahzur olmadığı’ belirtildi. Bina sakinleri, binanın yıkılmasını önlemek amacıyla 1'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak hazırlanan raporları sunarak Kübra Apartmanı'nın 'Hafif hasarlı' olarak kabul edilmesi için başvurdu. Ancak, sonuç alamadı. AFAD SORUNCA YIKILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI: Avcılar Belediyesi, 6 ay önce binanın tahliye edilmesine karar verirken, zabıta görevlileri yapıyı mühürledi. Ancak, ellerinde 'Sağlam raporu' bulunduğunu savunan bina sakinleri mührü açarak burada oturmayı sürdürdü. 1.5 ay önce AFAD tarafından belediyeye gönderilen yazıda 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbeti soruldu. Kayıtlara bakılarak yapılan incelemede binanın halen kullanıldığı ve yıkılmasının unutulduğu tespit edilince zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinlerini evlerini terk etmeye zorlamak için ilgili kurumlara yazı gönderilerek elektrik ve doğalgazları da kesildi. Buna rağmen bazı aileler evlerini terk etmeyince zabıta, kalan ailelerden en kısa sürede binayı terk etmelerini istedi. BİNA SAKİNLERİ ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ: Bina sakinlerinden Ayşe Özkara, evlerinin tahliyesinin önüne geçmek için tüm çabalarını harcadıklarını yine de sonuç alamadıklarını söyledi. Özkara, “Psikolojimiz kalmadı. Nereye başvurduysak geri çevrildik. Tekim, çalışıyorum, 2 çocuk okutuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, güçlendirme ve ‘Burası kullanılır halde, sağlam' diye raporlarımız var. Raporları kabul ettiremedik. 'Bu binayı yıkacağız' diyorlar. Zabıta her sabah- akşam geliyor. Bizi yıldırdılar. Tuttuğum evin boya badanasını tamamlayamadım. Bir aydır, elektriğimiz, doğalgazımız yok. Mülteci haldeyiz. Karotu da aldık, temiz kağıdını aldık, kabul etmiyorlar. Profesörlerin 'sağlamdır' diye raporları var. Kabul etmiyorlar” diye yakındı. Diğer bina sakinlerinden asgari ücretle çalışan Hatun Karakaş zabıtanın kapılarını kırdığını iddia ederken, “Gelip boşaltacağım dedim, bir hafta süre istedim. ‘Bir şey yapamayız’ denildi. Güçlendirme yapıldı 'belediyeye bildirilmemiş' denildi. Kira yardımı da yapılmadı. İşime gittim, kapı, kilitler kırılmış. Eşyam eksik olsa kime dava açacağım” dedi. MÜHRÜ KIRIP OTURMAYA DEVAM ETTİLER: Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, bu bina ile ilgili gelişmelerin Silivri açıklarında geçen hafta meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgisi olmadığını vurguladı. Ektiren, DHA muhabirinin soruları üzerine, 1.5 ay öncesinde AFAD’tan yazı aldık. Bu bina 1999 depreminde ağır hasarlı binalar listesinde olduğundan bize yıkılıp-yıkılmadığı soruldu. Yapı stoku listemizde baktığımızda bu binanın yıkılmadığını tespit ettik. Kat maliklerine tahliye için tebligat yaptık. Aslında bina sakinlerine ilk tebligatımız 6 ay önceydi. Biz binayı o tarihte mühürledik. Kendileri mührü kırıp içeri girdiler. İkinci son mühürlememizde zabıta gücüyle tahliye ettik kendilerini” dedi. TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL: İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, şöyle devam etti: “Söz konusu bina ağır hasarlı. Ağır hasarlı binalar teknik olarak güçlendirilemiyor. Fakat bunlar kendileri ‘Güçlendirdik. Binamız sağlam’ iddiasındaydı. Teknik olarak ağır hasar almış, kolon, kirişlerde kesik olan binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığı biliniyor. Dolayısıyla o bina boşaltıldı. Şu anda söküm işlemi başladı. Münferit olay. O dönem yazışmalar olmuş, ‘Burayı boşaltın’ denilmiş. O zaman unutulmuş olabilir. AFAD tüm ilçelere ‘Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?’ diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik... KENDİLERİ YIKMAZSA BELEDİYE YIKACAK: Dolayısıyla Silivri'deki son depremden önce orayı apar topar boşalttık. Yani o boşaltma şu andaki depremden değil, 1999 depreminden hasarlı olan bina. 6 ay önce ilk mühürlemeyi yapmıştık. Son 1.5 ay önce de ikinci mühürlemeyi yaparak nüfustan tahliye ettik. Şu an söküm işleri var, kapı, pencere, klima, kombi vs. sökülüyor. Onları almalarını müteakip kendileri yıkacaklar. Yıkmazlarsa kendimiz yıkacağız, biz yüzde 20 maliyet farkı ile kendilerine rücu edeceğiz. Ama kendileri yıkacaklar diye duyum alıyoruz.” 1999 depreminde ağır hasar alan Avcılar'daki binanın yıkımının 'unutulduğu' ortaya çıktı Marmara Bölgesini vuran 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bina, 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlendi. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, binanın yıkılmasının unutulduğu yönündeki sözleri ise kafaları karıştırdı. Ektiren, "AFAD tüm ilçelere 'Şu binalar hasarlıydı. Yıkıldı mı?' diye sorduğunda listelerimizin tetkikinde baktık o binanın unutulduğu, aslında yıkılmadığını tespit ettik" dedi. Öte yandan bina sakinleri, güçlendirme yaptıkları yapının sağlam olduğunu öne sürerken, belediye ağır hasarlı binalarda güçlendirmenin teknik olarak mümkün olmadığını bildirdi.

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"Depreme yüzde 90 hazır ilçeyiz"

Bu nedenle Büyükçekmece'de yatay yapılaşmayı ısrarla devam ettirdiklerini vurgulayan Akgün, şöyle devam etti:

"En az bugüne kadar bin 300'den fazla blok yıktık. Yaklaşık 15 bin civarında daire yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Bunlar da Büyükçekmece'de beklenmekte olan büyük depremde hasar görecek veya ağır darbe alacak binalardı. Bunların yıkımını öne aldık. Depreme yüzde 90 hazır ilçeyiz. 2 sene içerisinde depreme yüzde 100 hazır hale geleceğiz. Yeni dönemde önümüzdeki kasım, aralık ayından itibaren planlarımz da devreye girmiş olacak. İlkbahardan itibaren Kumburgaz bölgesinde de plan çalışmamız bitmiş olacak."

AA Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükçekmece'de kentsel dönüşümün bütün hızıyla devam ettiğini söyledi.

Akgün, depremde kimsenin burnunun kanamaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Büyükçekmece'de 1999'dan bu yana devam eden kentsel dönüşüm tam gaz gidiyor. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız. Çünkü önümüzde büyük bir deprem var. Büyükçekmece olarak kararlılıkla depreme hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mal sahibi Mehmet Küçük de yıkılan binada 10 yıldır yöneticilik yaptığını anlattı. Küçük, kat sahiplerinin ortaklaşa verdiği kararla yöneticilik yaptığı binanın bugün yıkılmasına vesile olduğu için Akgün'e teşekkür etti.

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