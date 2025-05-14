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Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu

17:2714/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Büyükelçiler Külliye'de.
Büyükelçiler Külliye'de.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Angola ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.'ı kabul etti.


Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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