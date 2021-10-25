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POLİTİKA

Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piri'yi rahatsız etti

Türkiye karşıtlığıyla tanınan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçilerin geri adım atmasından rahatsız oldu. Bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu belirten Piri, sosyal medya hesabından Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükelçilerin geri adımı Türk düşmanı Kati Piriyi rahatsız etti
Kati Piri

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 ülkenin Türkiye'deki büyükelçilikleri, ortak bir metin yayımlayarak Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istemişti.

Türk yargısını hedef alan ortak açıklama yapan büyükelçiler, Türkiye'nin içişlerine karıştıklarını kabul edip birer birer geri adım attı.

'TÜRK DÜŞMANI' KATİ PİRİ RAHATSIZ OLDU

Büyükelçilerin geri adımı, bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri'yi rahatsız etti.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet'in “Hollanda, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder” şeklindeki paylaşımını alıntılayan Piri, bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu söyledi.

Piri paylaşımında Osman Kavala'ya da özgürlük istedi.

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