Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Büyükşehir, Birecik’te afetin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyor

Büyükşehir, Birecik’te afetin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyor

11:125/05/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda başta ŞUSKİ olmak üzere ilgili tüm birimler sahada yoğun bir şekilde görev aldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda başta ŞUSKİ olmak üzere ilgili tüm birimler sahada yoğun bir şekilde görev aldı.

Birecik’te etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından oluşan olumsuzlukları gidermek için dün geceden bu yana 114 araç ve 256 personel ile adeta seferber olan Büyükşehir ekipleri, günün ilk saatlerinden itibaren yine ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı en çok Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir’de olumsuzluklara neden oldu. Yaşananların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda başta ŞUSKİ olmak üzere ilgili tüm birimler sahada yoğun bir şekilde görev aldı. İlk andan itibaren 114 araç ve 256 personel ile Birecik’e ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Birecik’te oluşturulan kriz masası, çalışmaları anbean takip ederek ekipleri yönlendirirken Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca da bölgeye giderek devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın afet ile ilgili vatandaşların en asgari düzeyde etkilenmesi için hassasiyet gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt, tüm Bireciklilerin taleplerine cevap vermek için sahada olduklarını belirtti.

Büyükşehir ekipleri; gün boyunca kapanan yolların tamamen açılması, trafik ışık ve levhalarının değişim ve onarımı, okul ve kamu alanlarının kütük ve dallardan arındırılması ile vatandaş taleplerine karşılık verdi. Ekipler mevcut çalışmalarını yarın da sürdürecek.




#Şanlıurfa
#Viranşehir
#Birecik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TDV Diyanet çeyiz yardımı sonuçları sorgulama 2026! Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçları açıklandı mı? tdv.org