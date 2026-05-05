Büyükşehir, Birecik’te afetin yaralarını hızlı bir şekilde sarıyor

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı en çok Birecik, Siverek, Suruç ve Viranşehir’de olumsuzluklara neden oldu. Yaşananların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda başta ŞUSKİ olmak üzere ilgili tüm birimler sahada yoğun bir şekilde görev aldı. İlk andan itibaren 114 araç ve 256 personel ile Birecik’e ulaşan Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

Birecik’te oluşturulan kriz masası, çalışmaları anbean takip ederek ekipleri yönlendirirken Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt ve Genel Sekreter Mithat Can Kutluca da bölgeye giderek devam eden çalışmaları inceledi.

Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın afet ile ilgili vatandaşların en asgari düzeyde etkilenmesi için hassasiyet gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şerif Bozkurt, tüm Bireciklilerin taleplerine cevap vermek için sahada olduklarını belirtti.

Büyükşehir ekipleri; gün boyunca kapanan yolların tamamen açılması, trafik ışık ve levhalarının değişim ve onarımı, okul ve kamu alanlarının kütük ve dallardan arındırılması ile vatandaş taleplerine karşılık verdi. Ekipler mevcut çalışmalarını yarın da sürdürecek.












