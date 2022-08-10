Gündem Büyükşehir çalışıyor imajı vermeye çalışan İBBnin otoyol kenarına çektiği araçtan yalnızca bir işçi indi
İSTANBUL

'Büyükşehir çalışıyor' imajı vermeye çalışan İBB'nin otoyol kenarına çektiği araçtan yalnızca bir işçi indi

Yerel seçim döneminde verdiği vaatleri yerine getirmemesi sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmette sınıfta kalırken bugün çekilen bir görüntü, CHP belediyeciliğini bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul'da 'Büyükşehir çalışıyor' imajı vermeye çalışan İBB'nin otoyol kenarına çektiği araçtan yalnızca bir işçi indi. Elinde makas bulunan İBB işçisinin, yol kenarında bulunan yeşil alanların bakımını tek başına yaptığı görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Büyükşehir çalışıyor imajı vermeye çalışan İBBnin otoyol kenarına çektiği araçtan yalnızca bir işçi indi
İBB'nin otoyol kenarına çektiği araç görüntülendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden 3 sene geçti. İmamoğlu, su faturasına indirimden ucuz ulaşıma kadar pek çok vaadini yerine getirmedi. Geçtiğimiz günlerde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 'İstanbul'un Kayıp 1000 Günü' başlığı ile düzenlenen toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun verdiği vaatlerin yalnızca yüzde 5,9'unu hayata geçirdiği açıklandı.

İMAMOĞLU İSTANBUL'A HİZMETTE SINIFTA KALDI

Megakentte meydana gelen her felakette tatilde olduğu ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmette sınıfta kalırken İstanbul'da bugün çekilen bir görüntü CHP belediyeciliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KOCA ARAÇTAN YALNIZCA BİR İŞÇİ İNDİ

İstanbul'da bugün, İBB'ye ait olduğu görülen büyük bir aracın otoyol kenarında durmasının ardından içinden yalnızca bir işçinin indiği görüldü. Elinde makas bulunan İBB işçisi daha sonra yol kenarında bulunan yeşil alanların bakımını tek başına yaptı.

'Büyükşehir çalışıyor' imajı vermek amacıyla büyük araçları otoyol kenarına çeken İBB'nin bakım aracı daha sonra bölgeden ayrıldı.

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