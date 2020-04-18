Büyükşehir zor günde çiftçiye derman oldu

Dünya’nın ve Türkiye’nin kısa sürede gündemine oturan salgına yönelik verilen ulusal mücadele sürerken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çiftçilere her yıl olduğu gibi destek vermeye devam ediyor. Sanayi ve gıda endüstrisinde temel çark olan tarımda özel tedbirler alınması için harekete geçen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, il sınırları içindeki 5 ilçede bin 356 çiftçiye, Maraş biberi, dolmalık patlıcan, dolmalık biber ve sof domatesinden oluşan toplam 5 milyon fidenin dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Nurdağı Ziraat Odası önünde gerçekleşen dağıtımda 4,5 milyon biber fidesini bedelsiz olarak 116 çiftçiyle buluşturdu. Öte yandan her çiftçiye sosyal mesafe kuralı hakkında bilgi verildi, maske ve el dezenfektanı hediye edildi.

Fatma Şahin

DAĞITIMLAR DEVAM EDECEK

Büyükşehir çiftçilere yaptığı fide desteği kapsamında; Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli’nde 530 çiftçiye 200 bin dolmalık biber fidesi, 500 çiftçiye 200 bin dolmalık patlıcan fidesi ve Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinde bulunan 210 çiftçiye 100 bin adet sof domatesi fidesi ilerleyen günlerde dağıtarak devam edecek. Büyükşehir Belediyesi İslahiye’de 15 çiftçinin 75 dekarlık alana daha kaliteli ürün alması için ileri tekniklerle yüksek telli bağ sistemi yapımına başladı. Ayrıca 17 bin hayvanın yararlandığı 1500 dekarlık mera alanına verimin artması amacıyla 22 buçuk ton gübre tedarik etti.

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İLÇELERE ÜRÜNE GÖRE DESTEK

Çiftçilere 5 milyon fide dağıtımı başladı.

Konu hakkında konuşan Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğini hatırlatarak, “Başkanımız Fatma Şahin, salgına karşı mücadele kapsamında çiftçilere destek verilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi. Bizde hangi bölgede ne ürün varsa o konuda destek vermek için çalışmalara başladık. Bugün Nurdağı ve İslahiye’de 4 buçuk milyon biber fidesinin yanında maske ve el dezenfektanı dağıtıyoruz. Maske ve sosyal mesafe konusunda da bilgi verdik. Bu hafta ayrıca Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil’de biber, patlıcan ve sof domatesi dağıtımına devam edeceğiz. Ayrıca fide desteğinin yanı sıra üreticiye farklı destekler konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu vurguladı.