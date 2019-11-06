Gündem Bylocktan tespit edilen 14 FETÖcüye 3 ilde operasyon
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bylock'tan tespit edilen 14 FETÖ'cüye 3 ilde operasyon

ByLock kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7'Sİ KULLANAN 7'Sİ İÇERİKLERDE İSMİ GEÇEN ŞÜPHELİLER

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

  • Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.

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