Gündem Caddede yürürken iş yerinde tartıştığı kişiyi gördü Biranda çığlıklar atmaya başladı
SAKARYA

Caddede yürürken iş yerinde tartıştığı kişiyi gördü: Biranda çığlıklar atmaya başladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde daha önce çalıştığı iş yerinde tartışma yaşadığı kişiyle karşılaşınca çığlıklar atmaya başlayarak, sinir krizi geçiren kadın çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Haber Merkezi İHA
Caddede yürürken iş yerinde tartıştığı kişiyi gördü: Biranda çığlıklar atmaya başladı
Kadın sinir krizi yaşadı.

İsmi henüz öğrenilemeyen kadın daha öncesinde çalıştığı iş yerinde bir erkekle tartışma yaşadı. Tartıştığı kişi ile caddede karşılaşan kadın, henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda çığlıklar atmaya başladı.

  • Sinir krizi geçiren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.

İki grup arasındaki silahlı kavgada öldü: Sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu
OYNAT 01:00
İki grup arasındaki silahlı kavgada öldü: Sinir krizi geçiren eşinin o anları yürek burktu
Bursa'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada silah konuştu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, olay yerine gelen hayatını kaybeden kişinin eşi sinir krizi geçirdi.
Abone Ol Google News
11 Temmuz son gün

11 Temmuz son gün

​Yaz Kur'an kursu için kayıtlar başlıyor.
Sahibini şoke etti

Sahibini şoke etti

​Keçi ağırlığının yarısı kadar süt verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dendiasın içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiyeyle ilgili konuşuyor

​Doktorlar, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

​Meteoroloji İstanbul, Ankara ve bazı illere uyarı yapıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP'ye yapılan saldırıya ilişkin konuştu.
Parasızlıktan küçük <br>harflerle gazete çıkardık

Parasızlıktan küçük
harflerle gazete çıkardık

​Milli Gazete'yi kuran Hasan Aksay, Yeni Şafak'a konuştu.

​'Manevi oğlundan' teröristlere teslim olma çağrısı.

Kistik fibrozis hastalığının habercisi olabilir.

​Filistinli Henadi Halawani, yedi yıldır mescide giremiyor.

Dünyanın devleri dengeleri değiştirecek yeni rota arayışında.

​Katılım düşük geçersiz oy çok.

Uğur Hallamoğlu verdiği hayat mücadelesiyle takdir topluyor.

​Önce aşı belgesi sonra giriş izni.

​Mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.
'Beni öldü sanıp bıraktılar'

'Beni öldü sanıp bıraktılar'

​Dolandırıcı tarafından darp edilen yaşlı kadın dehşeti yaşadı.

​Kırmızı bültenle aranan Sezgin Baran Korkmaz hakkında flaş gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.