Caddede yürürken iş yerinde tartıştığı kişiyi gördü: Biranda çığlıklar atmaya başladı

İsmi henüz öğrenilemeyen kadın daha öncesinde çalıştığı iş yerinde bir erkekle tartışma yaşadı. Tartıştığı kişi ile caddede karşılaşan kadın, henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda çığlıklar atmaya başladı.

Sinir krizi geçiren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.