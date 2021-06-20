Caddede yürürken iş yerinde tartıştığı kişiyi gördü: Biranda çığlıklar atmaya başladı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’nde daha önce çalıştığı iş yerinde tartışma yaşadığı kişiyle karşılaşınca çığlıklar atmaya başlayarak, sinir krizi geçiren kadın çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.
İsmi henüz öğrenilemeyen kadın daha öncesinde çalıştığı iş yerinde bir erkekle tartışma yaşadı. Tartıştığı kişi ile caddede karşılaşan kadın, henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda çığlıklar atmaya başladı.
Sinir krizi geçiren kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi.