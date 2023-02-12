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Çadır kent kurmak için harekete geçen İsmailağa Derneği’nden asılsız iddialara cevap: 15 bin TL tüm ihtiyaçlar için

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından harekete geçen İsmailağa Derneği, afet bölgesindeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla içeriğinde ısıtıcı, halı, battaniye ve fırının bulunduğu bir çadır kent kuracaklarını açıkladı. Derneğin 15 bin TL'ye mal olan yardım kampanyasını hedef alan bazı sosyal medya hesapları ve muhalif basın, yalnızca çadır için 15 bin TL harcandığını iddia etti. Gelişmelerin ardından açıklamada bulunan İsmailağa Derneği yetkilileri, yalnızca çadır başına 15 bin TL talep edildiği iddialarını reddederek yardım kampanyasının içinde bulunan diğer ihtiyaç malzemelerine dikkat çekti. Dernek yetkilileri, asılsız suçlamaların kendilerini depremzede vatandaşlara yardım etmekten alıkoymayacağını ifade etti.

20:25 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çadır kent kurmak için yardım kampanyası başlatan İsmailağa Derneği’nden asılsız iddialara cevap geldi.

Çadır kent kurmak için yardım kampanyası başlatan İsmailağa Derneği’nden asılsız iddialara cevap geldi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek yürek oldu. Yaşanan yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken İsmailağa Derneği de afet bölgesine çadır kent kurmak için harekete geçti.

Cenaze ve defin işlemlerinde önemli rol üstlenen İsmailağa Derneği, konteyner kentler, aşevi ve lojistik destekleri ile çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

İSMAİLAĞA DERNEĞİ ÇADIR KENT KURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsmailağa Derneği, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla içeriğinde ısıtıcı, halı, battaniye ve fırının bulunduğu bir çadır kent kuracaklarını açıkladı.

İsmailağa Derneği'nin 'depremzede bir ailenin barınabileceği afet çadırı' sözleriyle duyurduğu 15 bin TL'ye mal olan yardım kampanyası, bazı sosyal medya hesapları ve muhalif basın tarafından hedef gösterildi. İsmailağa Derneği'nin kurmayı amaçladığı çadır kentin içerisinde yer alan ısıtıcı, halı, battaniye ve fırın gibi pek çok ihtiyaç malzemesinden söz etmeyen muhalif medya, yalnızca çadır için 15 bin TL harcandığını iddia etti.

"AFET BÖLGESİNDE VATANDAŞLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Asılsız iddiaların ardından açıklamada bulunan İsmailağa Derneği yetkilileri, çadır başına 15 bin TL talep edildiği iddialarını reddederek yardım kampanyasının içinde bulunan diğer ihtiyaç malzemelerine dikkat çekti. İddiaların kendilerini depremzede vatandaşlara yardım etmekten alıkoymayacağını ifade eden dernek yetkilileri, afet bölgesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.





#İsmailağa Derneği
#Kahramanmaraş
#deprem
1 saat önce
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Çadır kent kurmak için harekete geçen İsmailağa Derneği’nden asılsız iddialara cevap: 15 bin TL tüm ihtiyaçlar için
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