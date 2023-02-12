Çadır kent kurmak için harekete geçen İsmailağa Derneği’nden asılsız iddialara cevap: 15 bin TL tüm ihtiyaçlar için

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tek yürek oldu. Yaşanan yıkıcı depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken İsmailağa Derneği de afet bölgesine çadır kent kurmak için harekete geçti.

Cenaze ve defin işlemlerinde önemli rol üstlenen İsmailağa Derneği, konteyner kentler, aşevi ve lojistik destekleri ile çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

İSMAİLAĞA DERNEĞİ ÇADIR KENT KURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İsmailağa Derneği, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla içeriğinde ısıtıcı, halı, battaniye ve fırının bulunduğu bir çadır kent kuracaklarını açıkladı.

İsmailağa Derneği'nin 'depremzede bir ailenin barınabileceği afet çadırı' sözleriyle duyurduğu 15 bin TL'ye mal olan yardım kampanyası, bazı sosyal medya hesapları ve muhalif basın tarafından hedef gösterildi. İsmailağa Derneği'nin kurmayı amaçladığı çadır kentin içerisinde yer alan ısıtıcı, halı, battaniye ve fırın gibi pek çok ihtiyaç malzemesinden söz etmeyen muhalif medya, yalnızca çadır için 15 bin TL harcandığını iddia etti.

"AFET BÖLGESİNDE VATANDAŞLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Asılsız iddiaların ardından açıklamada bulunan İsmailağa Derneği yetkilileri, çadır başına 15 bin TL talep edildiği iddialarını reddederek yardım kampanyasının içinde bulunan diğer ihtiyaç malzemelerine dikkat çekti. İddiaların kendilerini depremzede vatandaşlara yardım etmekten alıkoymayacağını ifade eden dernek yetkilileri, afet bölgesinde yakınlarını kaybeden vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.















