Gündem Cahit Özkan asgari ücrete yılda iki kez zam getirilip getirilmeyeceği sorusunu cevapladı Aklımızda var
POLİTİKA

Cahit Özkan asgari ücrete yılda iki kez zam getirilip getirilmeyeceği sorusunu cevapladı: Aklımızda var

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan oldu. Asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili soruyu cevaplayan Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cahit Özkan asgari ücrete yılda iki kez zam getirilip getirilmeyeceği sorusunu cevapladı: Aklımızda var
Cahit Özkan

TVNET'te canlı yayınlanan ve gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunduğu Sert Sorular programının bu haftaki konuğu AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan oldu.

  • Gazeteci Karagöz, Özkan'a "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusunu yöneltti.

"BUNU DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan bunun mümkün olduğunu belirterek "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadelerini kullandı.

  • "Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" diyen Özkan, vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizdi.

"MALİYET ARTIŞI OLURSA VATANDAŞIN GELİRİNİ DE ARTIRIRIZ"

Özkan ayrıca, "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

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