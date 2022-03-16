AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Yeni seçim kanunu ile ilgili bilgi veren Özkan, "Bir aday üzerinde seçmen gidiyor iradesini ortaya koyuyor. Ve elini titretmeden o partinin altına mührü basıyor. Bir önceki yasal düzenlemeye göre seçilen milletvekili, seçilen partinin milletvekili değil de başka partinin milletvekili. Bu demokratik açıdan doğru değil." dedi.

Her seçimde bir tecrübe yaşandığını ve bu düzenlemeyle esas alınanın 'seçmenin iradesinin sandığa yansıması' olduğunu belirten Özkan, "Türkiye'de temsilde adalet konusunda sıkıntılar yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

OYNAT 02:15 Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TVNET canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni seçim kanunu ile ilgili bilgi veren Özkan, CHP'nin yaptırdığı anketlerde, AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 bandında gözüktüğünü söyledi. Özkan, 'CHP para vererek yaptırdığı anketlerde iktidar umudu olmayan, yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"CHP YÜZDE 23-24 BANDINI AŞAMAYAN BİR PARTİ"

Teklifin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'na geleceğini ifade eden Özkan, "Ben CHP'nin bu yasal düzenlemeye 'hayır' derken bunu nasıl izah edeceğini merak ediyorum. CHP'nin şu anda yaptığı anketlerde AK Parti yüzde 40 bandında gözükürken, CHP para vererek yaptırdığı anketlerde iktidar umudu olmayan, yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: CHP Meclis'teki oylamada ortaya koyduğu tavrı sahada da göstermeli