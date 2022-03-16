Gündem Cahit Özkan CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti
POLİTİKA

Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TVNET canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni seçim kanunu ile ilgili bilgi veren Özkan, CHP'nin yaptırdığı anketlerde, AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 bandında gözüktüğünü söyledi. Özkan, "CHP para vererek yaptırdığı anketlerde iktidar umudu olmayan, yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti
​AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Yeni seçim kanunu ile ilgili bilgi veren Özkan, "Bir aday üzerinde seçmen gidiyor iradesini ortaya koyuyor. Ve elini titretmeden o partinin altına mührü basıyor. Bir önceki yasal düzenlemeye göre seçilen milletvekili, seçilen partinin milletvekili değil de başka partinin milletvekili. Bu demokratik açıdan doğru değil." dedi.

Her seçimde bir tecrübe yaşandığını ve bu düzenlemeyle esas alınanın 'seçmenin iradesinin sandığa yansıması' olduğunu belirten Özkan, "Türkiye'de temsilde adalet konusunda sıkıntılar yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti
OYNAT 02:15
Cahit Özkan: CHP para vererek yaptırdığı anketlerde yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TVNET canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yeni seçim kanunu ile ilgili bilgi veren Özkan, CHP'nin yaptırdığı anketlerde, AK Parti'nin oy oranının yüzde 40 bandında gözüktüğünü söyledi. Özkan, 'CHP para vererek yaptırdığı anketlerde iktidar umudu olmayan, yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti.' ifadelerini kullandı.

"CHP YÜZDE 23-24 BANDINI AŞAMAYAN BİR PARTİ"

Teklifin gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'na geleceğini ifade eden Özkan, "Ben CHP'nin bu yasal düzenlemeye 'hayır' derken bunu nasıl izah edeceğini merak ediyorum. CHP'nin şu anda yaptığı anketlerde AK Parti yüzde 40 bandında gözükürken, CHP para vererek yaptırdığı anketlerde iktidar umudu olmayan, yüzde 23-24 bandını aşamayan bir parti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: CHP Meclis'teki oylamada ortaya koyduğu tavrı sahada da göstermeli
GÜNDEM
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: CHP Meclis'teki oylamada ortaya koyduğu tavrı sahada da göstermeli

Cahit Özkan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Sen kim oluyorsun da bu milletin değerlerine saldırıyorsun
OYNAT 01:37
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 4-6 yaş arası çocuklara dini eğitim verilmesini ''Orta Çağ'' karanlığına benzetmesine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Çıkıp Meclis'te vatandaşlarımızın çocuklarına okul öncesi eğitim kurumlarında Kur'an öğretilmesini yobazlıkla suçlamasını kınıyoruz. Bunun kabulü mümkün değil. 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmak' hesabıyla bu ülkenin ve milletin gözünün içine baka baka milletimizin değerlerine hakaret eden, inancını yobazlıkla suçlayan bu Özgül Özel'i ve CHP'yi milletimize şikayet ediyoruz. Bunları asla affetmeyeceğiz. Sen kim oluyorsun da bu milletin değerlerine saldırı gerçekleştiriyorsun.' şeklinde konuştu.
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