Çakıcı’ya soruşturma başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- Turan, bir soru üzerine Alaattin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, “Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır. Doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır” dedi.
O ZAMAN TEPKİ KOYDUN MU?
Konunun çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini dile getiren Turan, “Bu kadar büyütülmesinin CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır” diye konuştu.
- Bülent Turan, Çakıcı’nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine de hakaret ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu: “O dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu? Siz; Kılıçdaroğlu’ndan bir cümle rahatsızlık duydunuz mu? Erdoğan’ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı. Kılıçdaroğlu’ndan kınama duydunuz mu? Kılıçdaroğlu’na tehdit olduğu zaman ortalığı yıkacaksın, Erdoğan’a olduğu zaman sesini çıkarmayacaksın.”