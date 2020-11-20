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POLİTİKA

Çakıcı’ya soruşturma başlatıldı: Alaattin Çakıcı Kılıçdaroğlu'na ne dedi?

Çakıcı’ya soruşturma başlatıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Alaattin Çakıcı’ya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubu nedeniyle soruşturma başlatıldığını söyledi. Turan, “Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, küfür kimden gelirse, kime karşı yapılırsa yanlıştır. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alaattin Çakıcı
Alaattin Çakıcı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM’de bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet toplantısında Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Turan, bir soru üzerine Alaattin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit mektubuna ilişkin, “Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur. Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır. Doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır” dedi.

Bülent Turan

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MHP lideri Bahçeli'den Alattin Çakıcı açıklaması: Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır

O ZAMAN TEPKİ KOYDUN MU?

Konunun çok fazla gündeme getirilmesini ibretle takip ettiğini dile getiren Turan, “Bu kadar büyütülmesinin CHP tarafından anayasa çalışmalarındaki suçüstü yakalanmasının üstünü örtme çabasıdır” diye konuştu.

  • Bülent Turan, Çakıcı’nın geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine de hakaret ettiğini anımsatarak, şöyle konuştu: “O dönem Sayın Kılıçdaroğlu bir tepki koydu mu? Siz; Kılıçdaroğlu’ndan bir cümle rahatsızlık duydunuz mu? Erdoğan’ın öldürülmesini içeren pankartlar yapıldı. Kılıçdaroğlu’ndan kınama duydunuz mu? Kılıçdaroğlu’na tehdit olduğu zaman ortalığı yıkacaksın, Erdoğan’a olduğu zaman sesini çıkarmayacaksın.”
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