Gündem Çalıştığı atölyeden 2 milyon 200 bin lira değerinde 45 kilogram altın çaldı İkiziyle kaçtı
İSTANBUL

Çalıştığı atölyeden 2 milyon 200 bin lira değerinde 4.5 kilogram altın çaldı: İkiziyle kaçtı

Bahçelievler'de Serdal E. (18) çalıştığı kuyumcu atölyesinin kasasından 4.5 kilogram altını çalıp, dışarıda kendisini bekleyen ikiz kardeşi Gurur E. ile kaçtı. Kardeşlerden Serdal E. Manisa'da yakalanırken, polis ikizi Gurur E.'yi aramaya devam ediyor. İkizlerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Çalıştığı atölyeden 2 milyon 200 bin lira değerinde 4.5 kilogram altın çaldı: İkiziyle kaçtı
2 milyon 200 bin lira değerindeki 4.5 kilogram altını alıp kaçtılar.

Olay, Bahçelievler Kuyumcukent'te dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kuyumcu atölyesinde çalışan Serdal E. sabah işyerine geldi. Serdal E., işyerinde bulunan kasayı anahtarıyla açarak içerisinde bulunan 2 milyon 200 bin lira değerindeki 4.5 kilogram altını aldı. Şüpheli dışarda kendisini bekleyen ikiz kardeşi Gurur E. ile buradan kaçtı.

İşyeri sahibi S.I., işyerine geldiğinde kasanın açık olduğunu, içerisindeki altınların olmadığını fark etti. S.I., polis ekiplerine haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

DHA

OTOBÜSLE İZMİR'E GİTMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri işyeri ve çevresinde güvenlik kamera incelemesi başlattı. Yapılan incelemelerde ikizlerden Serdal E.'nin otobüse binerek İzmir'e gittiğini belirledi. Aynı gün içerisinde akşam saatlerinde Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçti.

Şüpheli Manisa ili girişinde polis ekipleri tarafından otobüs içerisinde gözaltına alındı. Şüpheli Serdal E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

İKİZ KARDEŞ ARANIYOR

  • Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serdal E.'nin ikiz kardeşi Gurur E.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan ikizlerin hırsızlık yaptıkları ve kaçtıkları anlar kameralara yansıdı.

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