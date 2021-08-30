Brezilya’da film gibi soygun: Rehineleri arabalara bağlayarak kalkan yaptılar

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletine bağlı Araçatuba kentindeki 3 bankaya sabah saatlerinde ağır silahlı gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Soygunların ardından çetenin çok sayıda kişiyi rehin aldığı ve polis karakolunu kuşattığı belirtildi.

Soygunda çete üyelerinin arabaları ateşe vererek şehrin ana erişim yollarını kapattığı öğrenildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, rehinelerin arabaların tavanına ve kaputlarına bağlanıp canlı kalkan olarak kullanıldığı görüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise kaputlara bağlı rehinelerle birlikte yolda ilerleyen birden fazla araba olduğu, bir kişinin minibüsün açılır tavanından ellerini kaldırdığı görüldü. Polise göre çetenin en az 50 ağır silahlı üyesi bulunuyor.

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Çete üyeleri kentin farklı noktalarına patlayıcılar yerleştirdi

Araçatuba Belediye Başkanı Dilador Borges polisin olaya müdahale etmekte zorlandığını belirterek, "Polis saldırıya geçemiyor, çünkü çok fazla rehine var" diye konuştu.

Borges, soyguncuların şehrin farklı noktalarına patlayıcı maddeler yerleştirdiğini belirterek halka dışarı çıkmama uyarısında bulundu.

Brezilya medyası kenti sarsan olayda şu ana kadar 2’si sivil, 1’i soyguncu olmak üzere en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de gözaltına alındığını aktardı.

OYNAT 01:36 İşte tarihin en komik soygun girişimi! ABD'nin Pensilvanya eyaletinde hırsızın bir taksiciyi soyma girişimi komedi gibi bir sonla bitti. 18 yaşındaki hırsız silahını çekip taksicinin başına dayadı. Bu sırada taksinin arkasında bulunan polis durumu fark ederek aracından indi ve hırsızı kıskıvrak yakaladı. BiP'te paylaş

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