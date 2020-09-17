Cami hoparlörlerinden yapılan müzik yayının paylaşan CHP'li eski başkan yardımcısı Özdemir hakim karşısında: Bunu kınamak için paylaştım, mağdurum

İzmir'de mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ'ın tutukluluğa yaptığı itiraz, 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı' gerekçesiyle reddedildi.

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"Asıl mağdur benim"

Özdemir hakkında savcılık tarafından 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Özdemir'i tahliye etti. Tutuksuz sanık Özdemir, 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Özdemir, yaşanan süreçte asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu.

OYNAT 00:00 İzmir’de camilere alçak saldırı: Ezan sistemine sızıp Çav Bella çaldılar İzmir'de bugün akşam saat 17.00 sıralarında bazı camilere ahlaksız bir saldırı yapıldı. Kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalındı. Birçok sosyal medya kullanıcısı yapılan ahlaksız saldırıya tepki göstererek olayın faillerinin bulunmasını istedi. BiP'te paylaş

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Beraatini talep etti

Duruşmada savunma yapan Özdemir, “Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. 20 Mayıs'ta farklı camilerde müzik yayını yapıldığını basından öğrendim. 2 saat sonra da konuya dikkat çekmek için paylaşımda bulundum. Paylaşımlarım saatleri de bellidir. Ancak gece saatlerinde hakkımda karalama kampanyası başlatıldı ve hedef gösterildim. Bunu kınadığımı da zaten sosyal medyada yaptığım paylaşımda belirtmiştim. Asıl mağdur benim. Bayram günü ailemden ayrı bırakıldım. Kişiliğime, onuruma hakaretler edildi, tehdit mesajları aldım. Sağlık sorunları olan annem ölümle burun buruna geldi. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler, bizi buraya getirenlerdir. Ben hukuksuzluk yaşadım ve beraatimi istiyorum" dedi.

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OYNAT 00:22 İzmir'deki camilere yapılan alçak saldırı bugün de devam etti Dün akşam İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce Çav Bella şarkısının çalınmasının ardından bugün de Selda Bağcan'ın şarkısı bazı camilerde çalındı. İzmir İl Müftülüğü, merkezi sistemle ezan okumanın geçici süre ile kaldırıldığını duyurdu. İki gündür camilere yapılan saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. BiP'te paylaş

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"Kendime hakaret sayarım"

Duruşmada söz alan Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ, "Müvekkilin eylemleri, herhangi bir suçun konusunu oluşturmamıştır. Hiçbir yorum yapmadan 2 saat önce basında paylaşılan bu videoları hesabından paylaşması, hangi suçun unsurunu oluşturmaktadır?" diyerek beraat talebinde bulundu. Hakim, Özdemir’in suçunun sübutu halinde hakkında 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan cezalandırılma olasılığına karşı ek savunma hakkı verilmesine hükmetti. Bunun üzerine ek savunmasını yapan Özdemir, yaptığı paylaşımlarda küçümseme ve alay olmadığını belirterek, "Her yurttaş gibi olgu aktarımı yaptım. Halkın dini değerlerini aşağılamaktan dolayı hakkımda soruşturma açıldı. Ardından da soruşturma maddem değiştirildi. Edindiğim değerler ışığında bu suçlamayı kendime hakaret sayarım. Her canlı için demokrasi mücadelesi veren biri olarak bu suçu kabul etmiyorum ve suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi.

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Hâkimden emoji sorusu



Hakimin, yapılan paylaşımlardaki 'nota emojisi’ni sorması üzerine Özdemir, "O emojiyi, paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koydum. Herhangi bir aşağılama yapmak için değil" diye konuştu.

Birden fazla paylaşımın yapılması sorusu üzerine Özdemir, "Facebook’ta bir kerede 4 video paylaşılabiliyor. Ancak Twitter’da tek seferde tek video paylaşılıyor. O sebeple 4 ayrı paylaşımda bulundum" cevabını verdi. Devam eden paylaşımlarında kullandığı ‘şaka bir yana’ sözcük öbeği de sorulan Özdemir, "Bu söz öbeği; şaşırma, hayret etme ve dikkat çekme amacıyla kullanılan bir sesteştir" dedi.

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Duruşma ertelendi



Hakim, ilgili kolluk birimine müzekkere yazılıp iddianamede ek yapılarak sanığın iddianameye konu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp mahkemeye sunulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.