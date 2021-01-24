Gündem Cami minaresine Türk bayrağı asmaya çalışırken intihar sandılar
SAKARYA

Cami minaresine Türk bayrağı asmaya çalışırken intihar sandılar

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir genç, yapımı devam eden Şehitler Camii’nin minaresine Türk bayrağı asmak istedi. Çevredeki vatandaşların intihar girişimi sanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
İntihar ediyor sandılar
İntihar ediyor sandılar


Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi pazar yeri otoparkında yapımı devam eden Şehitler Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Bilgin Ş. isimli genç, caminin minaresine çıktı. Genci minarede gören çevredeki vatandaşlar, intihar girişimi sanarak itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda intihar girişimi olmadığını belirledi. Bayrak sevdalısı olduğu öğrenilen Bilgin Ş.’nin minareye çıkarak Türk bayrağı asmak istediği ortaya çıktı. Bayrağı minareye asamayan genç, caminin minaresinden inerek olay yerinden ayrıldı.

Abone Ol Google News
Lider Göztepeyi konuk ediyor

Lider Göztepe'yi konuk ediyor

​Kritik mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Galatasarayın 3 puanı Babelden

Galatasaray'ın 3 puanı Babel'den

​​Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda mağlup etti.
Uzungöl için geri sayım başladı: İlk önce gölün etrafı boşaltılacak

Özel izin aldılar

Özel izin aldılar

Parçalanan Türk Bayrağı için 4 saat boyunca tırmandılar

Dijital İmparatorluklar Çağı: <br>3. Dünya Savaşı

Dijital İmparatorluklar Çağı:
3. Dünya Savaşı

Topun tankın yerini klavyeler, ekranlar aldı.

Yapımı bir saat sürüyor...

​Sağlık Bakanı Koca merak edilen soruyu cevapladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.