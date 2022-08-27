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POLİTİKA

Camide provokasyon dışarıda FETÖ yalanı

Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün kameramanla birlikte gittiği cuma namazı sonrası camide imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırmıştı. Provokasyonunu eyleme dönüştüren Özdağ, basın mensuplarına yaptığı konuşmada FETÖ'cülerin sıkça dillendirdiği 'Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Londra'dan ev aldı' yalanını ortaya sürdü. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı da 'İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın' diyerek Ümit Özdağ'a sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Camide provokasyon dışarıda FETÖ yalanı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Kameramanıyla birlikte Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'ne cuma namazına giden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalışmış, "Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız" diye bağırmıştı.

Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon
OYNAT 00:29
Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'nde cuma hutbesi esnasında “Atatürk'ün ruhuna Fatiha” diye bağırdı.

Camideki provokasyonunu sokağa taşıyan Özdağ yürüyüş yaptıktan sonra basın mensuplarına yaptığı konuşmada bir skandala daha imza attı.

FETÖ'CÜLERİN YALANINA ÇANAK TUTTU

Özdağ yaptığı konuşmada, "Diyanet İşleri başkanı duyduk ki İngiltere'den Londra'dan ev satın almış. Anlaşılan o da kendisinden önce kaçanlar gibi yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor. Kaçmalısın da zaten" diyerek FETÖ'cülerin sıkça ortaya sürmeye çalıştığı bir iftiraya çanak tuttu.

DÖRT AY ARAYLA AYNI TWEET DOLAŞIMA SOKULDU

Öyle ki Diyanet İşleri Başkanı ali Erbaş'ın 'Londra’da ev aldığı' iddiası ilk olarak 11 Mart'ta FETÖ'cüler tarafından kullanıldığı bilinen bir hesaptan ortaya atıldı. Çok sayıda FETÖ hesabından da yayılmaya çalışıldı. Aynı FETÖ'cü hesap, aynı yalanı noktasına dahi dokunmadan 20 Temmuz'da yeniden dolaşıma soktu.

Aynı FETÖ hesabından 4 ay arayla atılan tweet.
Aynı FETÖ hesabından 4 ay arayla atılan tweet.

ÇATAKLI: İSPAT ETMEZSEN TARİHİN EN ALÇAK ADAMISIN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ'ın ardı ardına kalkıştığı provokatif eylemlere ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a atılan iftiraya sert tepki gösterdi.

Çataklı, "Bir yapmadığın cuma günü camide provokasyon yapmak vardı, onu da yaptın! Ve Diyanet İşleri Başkanımıza iftira attın. Sana bir hafta müddet, eğer iddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!" ifadeleriyle Özdağ'a meydan okudu.

Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon
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Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'a sert tepki: Sen insan değilsin yatacak yerin yok
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