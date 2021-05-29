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POLİTİKA

Çamlıca Kulesi açılıyor

İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamlıca Kulesi açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi açılışında konuşuyor.

İstanbullulara, mega kenti, panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan, deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve Avrupa'nın en yüksek yapısı ünvanını taşıyan Çamlıca Kulesi, çağ açan fethin 568'inci yıldönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. Televizyon ve radyo, medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca Kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk.

Kim çevreci, işte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir.

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