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Çamlıdere Belediye Başkanı Ceylan: Cumhurbaşkanımızla 80 yılda yapılan hizmetin 10 katını yaptık

31 Mart yerel seçimlerine bağımsız giren ve seçilen Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan hafta sonu yapılacak yağlı güreş festivaline Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm bakanları milletvekillerini davet ettiklerini söyledi. Ceylan siyasette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı örnek aldığını belirterek "Oylar üzerinde oyunlar oynanmasın değişik masalara oylar gitmesin diye bu şekilde karar verdim. İlçemizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaşan anlayışlara bırakmamak için aday oldum" dedi.

Haber Merkezi
14:35 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:36 - 12/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te İstanbul Belediye Başkanı seçildiğinde “94 ruhu” olarak tanımlanan sürece tanık olduğunu ifade eden Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan
şu bilgileri verdi:

"94 ruhuna tanık oldum"


Ben o tarihlerde İstanbul’da teftiş, denetim, inceleme, soruşturma görevimde iken Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Malum o tarihlerde İSKİ ile ilgili biz soruşturmalar, incelemeler yapıyorduk. Yerel yönetimlerle ilgili bizim dağarcığımız olan bilgileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza veyahut da oradaki yöneticilere aktarma fırsatımız oldu. O zaman tanıştık. Ben o zaman 94 ruhunu yaşadım.


  • Çünkü o dönemde malum yani AK Parti yerel yönetim sürecinin de başlangıcıydı. Hakikaten samimiyet üst seviyedeydi. Benim de hep söylediğim gibi işi kucaklamak, samimiyetle, iyi niyetle kucaklamak üst seviyedeydi. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bize örnek oldu.


"Sayın Cumhurbaşkanımızla 80 yılda yapılan hizmetin 10 katını yaptık"


2005 yılının ortasında özel idareler yeniden yapılandırıldı. Ben de kurucu genel sekreter yardımcısı olarak Ankara İl Özel İdaresi'nde görev aldım.2014 yılına kadar da genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Başbakanlığı dönemiydi. Hem kırsal kesimin bütün altyapı hizmetleri, yol, su, kanalizasyon, kırsal kesimin gelişimi, değişimi, tarımsal hizmetler, sulama tesisleri, bir diğer taraftan da eğitim kurumları, sağlık kurumları, spor tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı noktasında Sayın Başbakanımızın, önderliğinde Ankara'da 80 yılda yapılan yatırımların 5 katını 10 katını yaptık. Rakamlar ortada zaten. Çünkü o dönemlerde yılda 1000 derslik yapıyorduk. 1000 km asfalt yolu yapıyorduk. Eğitimde, sağlıkta, turizmde, sporda bir çağ atlattık.





#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
#Adem Ceylan
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