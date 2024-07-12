Çamlıdere Belediye Başkanı Ceylan: Cumhurbaşkanımızla 80 yılda yapılan hizmetin 10 katını yaptık

Çünkü o dönemde malum yani AK Parti yerel yönetim sürecinin de başlangıcıydı. Hakikaten samimiyet üst seviyedeydi. Benim de hep söylediğim gibi işi kucaklamak, samimiyetle, iyi niyetle kucaklamak üst seviyedeydi. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bize örnek oldu.