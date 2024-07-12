Çamlıdere Belediye Başkanı Ceylan: Cumhurbaşkanımızla 80 yılda yapılan hizmetin 10 katını yaptık

"94 ruhuna tanık oldum"
Ben o tarihlerde İstanbul’da teftiş, denetim, inceleme, soruşturma görevimde iken Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Malum o tarihlerde İSKİ ile ilgili biz soruşturmalar, incelemeler yapıyorduk. Yerel yönetimlerle ilgili bizim dağarcığımız olan bilgileri de Sayın Cumhurbaşkanımıza veyahut da oradaki yöneticilere aktarma fırsatımız oldu. O zaman tanıştık. Ben o zaman 94 ruhunu yaşadım.
- Çünkü o dönemde malum yani AK Parti yerel yönetim sürecinin de başlangıcıydı. Hakikaten samimiyet üst seviyedeydi. Benim de hep söylediğim gibi işi kucaklamak, samimiyetle, iyi niyetle kucaklamak üst seviyedeydi. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bize örnek oldu.
"Sayın Cumhurbaşkanımızla 80 yılda yapılan hizmetin 10 katını yaptık"
2005 yılının ortasında özel idareler yeniden yapılandırıldı. Ben de kurucu genel sekreter yardımcısı olarak Ankara İl Özel İdaresi'nde görev aldım.2014 yılına kadar da genel sekreter yardımcısı olarak görev yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da Başbakanlığı dönemiydi. Hem kırsal kesimin bütün altyapı hizmetleri, yol, su, kanalizasyon, kırsal kesimin gelişimi, değişimi, tarımsal hizmetler, sulama tesisleri, bir diğer taraftan da eğitim kurumları, sağlık kurumları, spor tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı noktasında Sayın Başbakanımızın, önderliğinde Ankara'da 80 yılda yapılan yatırımların 5 katını 10 katını yaptık. Rakamlar ortada zaten. Çünkü o dönemlerde yılda 1000 derslik yapıyorduk. 1000 km asfalt yolu yapıyorduk. Eğitimde, sağlıkta, turizmde, sporda bir çağ atlattık.