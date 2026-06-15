Çamurlu su kombileri bozdu filtreleri tıkadı

Kartal, Maltepe ve Pendik’te günlerdir musluklardan çamurlu su akıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ise sorunu günlerdir çözemiyor.

İSKİ, 12 bin 500 metreküplük depoyu onarmak için önce yaklaşık 1,8 milyon İstanbullunun yaşadığı Kartal, Maltepe ve Pendik’te suları kesti, ardından depoya verdiği hasar nedeniyle yüzbinlerce kişiyi çamura boğdu.

‘GEÇİCİ’ SAVUNMASI

Maltepe, Kartal ve Pendik’te vatandaşların günlerdir tepki gösterdiği çamurlu su sorununa ilişkin açıklama yapan İSKİ, musluklardan akan suyu “geçici bulanıklık” olarak nitelendirerek yaşanan tabloyu yumuşatmaya çalıştı. Kurum, Pendik Şeyhli Mahallesi’ndeki yeni içme suyu deposu çalışmaları sırasında yapılan hat bağlantılarını gerekçe gösterirken, milyonlarca kişinin etkilendiği sorunun boyutuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

ZARARIMIZ KARŞILANSIN

Musluklardan akan çamurlu su yüzünden mağdur olan aileler isyan etti. Aileler, LGS sınavı öncesinde çocukların da çok zorluk yaşadığını söyledi. Sınav stresi ile boğuşan çocuklarının 3 gündür akan çamurlu su nedeniyle hijyen stresine maruz kaldığını ifade eden İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kuruluşu İSKİ’ye öfke yağdırdı. 31 bin kişinin yaşadığı Kartal-Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gümüş, LGS öncesi yaşanan mağduriyetin hem gençlere hem de ailelere adeta yeni bir sınav yaşattığını söyledi. “Bakkallardan litrelerce su alındı vatandaşlar tarafından. Ciddi bir maddi yük oluştu” diyen muhtar, “Musluklardaki arıtma filtreleri değişecek. En ucuz filtre 4-5 bin TL. Kombilere çamurlu su doldu. Bunların da filtrelerinin temizlenmesi gerekecek. Binlerce liralık masraf oluştu” ifadelerini kullandı. Gümüş, İSKİ’ye ‘vatandaşın maddi zararını karşılaması’ çağrısında bulundu.

BU TAM İŞ BİLMEZLİK

AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy ise İSKİ’nin zamansız eylemi yüzünden yüzbinlerce kişinin mağdur olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “12 bin 500 metreküplük, bir mahalleye yetecek depoyu değiştirmek için 1,8 milyon kişinin yaşadığı 3 ilçeyi çamura boğdular. LGS sınavı öncesi öğrencileri bir sıcak duştan mahrum ettiler. Binlerce vatandaşımız mağduriyetlerini bize bildirdi. Bu suları İSKİ boşaltmak için litrelerce su harcayacak.

Ciddi bir israf. Bu iş bilmezlik. Mağduriyetin nasıl giderile-ceğinin takipçisi olacağız.”











