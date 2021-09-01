TELE1 kanalındaki görevinden kısa süre önce ayrılan Can Ataklı, Korkusuz gazetesinde dün kaleme aldığı yazıda, İSPARK’ın yöneticilerinden biriyle sohbetini aktararak, İSPARK'ın zararının iki yılda 115 milyon liraya çıktığını belirtip yıl sonu zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK’ın yakında konkordato ilan edebileceğini ifade etmişti.

Can Ataklı, YouTube hesabından yaptığı yayında yeni iddialarda bulundu.

Bu yazı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Can Ataklı'yı eleştirerek haberi yalanlamıştı. Bunun üzerine bugün bir video yayınlayan Can Ataklı, kendisini hedef alan CHP'liler ve İBB yönetimiyle ilgili dikkat çeken yeni iddialarda bulundu.

CHP TROLLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİLER

"Bana gazetecilik öğretiyor benim yanımda çalışan çocuk" diyen Ataklı, yazının ardından CHP’nin trollerinin harekete geçirildiği söyleyerek, 'Zaten bu adam böyle', 'Yaşlandı' ve 'Ne dediği belli değil' gibi şeyler söyletildiğini aktardı. Ataklı, "Ben bir şey istedim de verilmeyince düşmanlık yaptığımı iddia ediyorlar. Zaten bütün olay zarar üzerine değil. İSPARK’ın kötü yönetiminden dolayı konkordato gelebilir diyorum. Bunu da İSPARK'ın içinden söylüyorlar" dedi.

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OYNAT 03:57 Sunucu Can Ataklı: İBB yönetimi beni TELE1'den kovdurmaya çalıştı Gazeteci Can Ataklı, İSPARK'ın zarar ettiğine ve kötü yönetiminden dolayı konkordato ilan edeceğine yönelik yazısı sonrası CHP'lilerin linciyle karşılaşmıştı.



Bugün yeni iddialarda bulunan Ataklı, 'İBB yönetimini saran çetemsi bir şey var. İhbarlar yaptılar, patronları aradılar, 'atın bu adamı' dediler' ifadelerini kullanarak, İBB yönetimi tarafından TELE1 kanalından kovulması için baskı yapıldığını söyledi.

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TELE1'DEN KOVULMAM İÇİN BASKI YAPILDI

TELE1'de çalıştığı zamanlarda İBB yönetiminin, kovulması için patronlarını aradığını söyleyen Ataklı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık ve etrafını saran bir çetemsi bir şey var" diyerek "İhbarlar yapıyorlar, patronları arıyorlar, 'atın bu adamı' diyorlar. TELE1’e kaç kere baskı yaptılar 'atın bu adamı', 'atın bu adamı', 'atın bu adamı' diye. Şimdi dün o çeteden biri diyor ki, Can Ataklı baştan sona yanlış. Ya arkadaş, yazıyı bir daha okudum. Siz de okuyun. Ne yanlış anlamadım ki" ifadelerini kullandı.