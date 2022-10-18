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POLİTİKA

Can Ataklı'dan hazımsızlık: Kim bu TOGG'un sahibi

CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, şimdi de yerli otomobil TOGG'u hedef aldı. Hükümetin yerli otomobil ile ilgili açıklamalarından rahatsız olan Ataklı, "Ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Ataklıdan hazımsızlık: Kim bu TOGGun sahibi
Can Ataklı.

Geçen hafta Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarını hedef alarak skandal ifadeler kullanan CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, şimdi de yerli otomobil TOGG'u hedef tahtasına oturttu.

Kendisine ait YouTube kanalı üzerinden yaptığı yayında TOGG'a verilen devlet desteğini hazmedemeyen Ataklı skandal sözler sarf etti.

"TOGG'UN SAHİBİ KİM?"

"Yerli otomobil, yerli otomobil, kardeşim yerli otomobili 1960'da yaptık zaten. Herkes unutuyor gidiyor. Anadol'u unutuyorlar. İlk defa araba yapıyoruz..." diyen Ataklı, "Ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar. Sahibi kim?" ifadelerini kullandı.

​Can Ataklı'dan hazımsızlık: Kim bu TOGG'un sahibi
OYNAT 00:46
​Can Ataklı'dan hazımsızlık: Kim bu TOGG'un sahibi
CHP yandaşı sözde gazeteci Can Ataklı, şimdi de yerli otomobil TOGG'u hedef aldı. Hükümetin yerli otomobil ile ilgili açıklamalarından rahatsız olan Ataklı, 'Ben arabanın sahibini görmedim daha ya. Farkında mısınız kim TOGG'un sahibi? Mustafa Varank. Başkasını görüyor musunuz? Varsa yoksa hükümet, onlar anlatıyorlar.' ifadelerini kullandı.

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