'Gezi Parkı' soruşturması: Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

05 Aralık 2018, 21:13 Son Güncelleme: 05 Aralık 2018, 21:41 AA