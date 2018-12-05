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İSTANBUL

'Gezi Parkı' soruşturması: Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmada, Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

AA
Can Dündar,
Can Dündar,

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma kapsamında, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında, söz konusu eylemlerde etkin rol aldığı gerekçesiyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmada, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Başsavcılığın talebi üzerine, Gezi Parkı eylemlerine katılan MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntülerin yayınlanması ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı gazeteci Can Dündar hakkında, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği talep yazısında, şüpheli Dündar'ın söz konusu eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, olayları engellemeye çalışan kolluk kuvvetlerine yönelik olay yerinde bulunan terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Kavala finansörlük yapmış

Yapılan çalışmalar neticesinde çıkan olayların bir tertibat olduğu ve bu tertibatın Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu anlaşılan George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Osman Kavala'nın organizatör şahıs ve finansör olduğu aktarılan yazıda, şüpheliler Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve arkadaşlarının Kavala'nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği dile getirildi.

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Kavala ile Dündar görüştü

Şüpheliler Alabora ve Dündar'ın olayların alevlendirilmesi için sosyal medya üzerinden örgütlendiği belirtilen sevk yazısında, Gezi olayları sırasında Osman Kavala'nın Can Dündar'ı aradığı ve görüşme yaptığı da aktarıldı.

Elde edilen delillere göre, Gezi eylemleri olarak bilinen olayların Osman Kavala önderliğinde Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ tarafından düzenlenen organizasyonlar neticesinde planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılan yazıda, eylemlerin nihai amacının, "ülkede şiddet eylemlerini marjinal gruplar ve terör örgütlerini kanalize etmek suretiyle tüm ülke geneline yayıp, kaos ve kargaşa yaratarak mevcut hükümeti işlevsiz hale getirmek, ortadan kaldırmak olduğu"nun anlaşıldığı vurgulandı.

Bu kapsamda, şüpheli Can Dündar ile ilgili yapılan araştırmada, şahsın yurt dışında bulunduğu, söz konusu dosyadaki eylemleri ile geçen olaylarda etkin rol aldığı hususunda ve atılı suçu işlediğine dair hakkında yeterli ve somut delillerin mevcut olduğu belirtilen yazıda, şüpheli Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Talebi değerlendiren İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, savcılığın istemini kabul ederek, Can Dündar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

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