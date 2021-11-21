Can mesaisi: Avrupa'ya insanlık dersi veriyorlar

Yeni Şafak ekibi, yapılan kurtarma operasyonunun ardından 7/24 devriye nöbeti tutan Türk Sahil Güvenlik ekipleriyle bir araya geldi. Gece boyunca Rodos Adası açıklarına kadar Mavi Vatan’da sınır güvenliği ve düzensiz göçmen kontrolüne çıkan ekibimiz, gece boyunca devriyede yer aldı.

Yunanistan yakaladığı düzensiz göçmenleri açık denizlerde ölüme terk ederken, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ege ve Akdeniz’de 24 saat can mesaisinde. Komutanlık, Yunanistan tarafından yakalandıktan sonra değerli eşyaları alınıp patlak botlarla Türk kara sularına geri itilen binlerce mazluma yaşam elini uzatıyor.

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16 BİN GÖÇMEN KURTARILDI

Ocak ayından beri çoğunluğu Ege ve Akdeniz olmak üzere 624 kurtarma operasyonu gerçekleştirildi, 16 bin 19 düzensiz göçmen kurtarıldı. Can mesaisine yerinde şahitlik etmek için özel izinle Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na girdik. İlgili komutanlardan çalışmaları hakkında bilgi aldık.

FOTOĞRAF 4 Kuşadası ilçesi açıklarında iki ayrı olayda Yunan unsurları tarafından can salları ve lastik bot içerisinde ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Yunanistan onlarca göçmeni ölüme terk etti: Yardımlarına Türkiye koştu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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HAREKAT MERKEZİ TEYAKKUZDA

Harekat Merkezi’ndeki personel telefon ve telsiz başında 112 Acil Çağrı Merkezi’nden gelebilecek ihbarlar için teyakkuzda bekliyor. Eğer ihbar açık denizlerdeki bir telefondan geliyorsa anında iletişime geçilip mevki tespiti yapılıyor. Harekat Merkezi durumu 7/24 görev yapan nöbetçi botlara ve gerektiğinde görevlendirilen diğer botlara bildiriyor.

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FOTOĞRAF 7 Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım saat 07.00 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, 6 Kasım saat 04.10 sıralarında da Dikili ilçesi Bademli açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Yine Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı. Lastik bot batırılmış<br><br>Aynı gün saat 05.10 sıralarında Çeşme ilçesi Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Burada da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına lastik bot içerisinde geri itilen ve lastik botlarının batması sebebiyle bölgede bulunan bir balıkçı teknesi üzerine alınan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.<br> Mobil radar tespit etti<br><br>Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Kasım sabahı saat 09.15 sıralarında da Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğunu tespit etti. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, mobil radarla tespit edilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ekipler, 7 Kasım saat 01.17 sıralarında, Çeşme ilçesi Mersinli Koyu açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 44 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Yunanistan ölüme itti<br><br>Sahil Güvenlik ekipleri, 7 Kasım saat 01.40 sıralarında, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 52 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.<br>Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yunanistan ölüme itti Türkiye el uzattı: İzmir'de 172 göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme, Dikili ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen toplam 172 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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24 SAAT KESİNTİSİZ DEVRİYE

Personel sayısı, botun büyüklüğüne göre 8 ila 25 arasında değişiyor. Botlardaki personel, sağlık durumu iyi olmayan insanların tıbbi tahliyesi için özel eğitimden geçirilmiş. Bir kulağı telsizde olan ekipler, ellerinde dürbünlerle sürekli denizi tarıyor. Ekipler denizde yabancı bir unsur gördüğünde hemen bölgeye intikal ederek müdahale ediyor. Harekat Merkezi’nden gelen ihbarlar da tek tek değerlendiriliyor. Dakikalar içerisinde verilen mevkiye gidilerek zor durumdaki düzensiz göçmenlere yardım ediliyor.

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Şikayet dilekçeleri AİHM’e gidiyor

Geri Gönderme Merkezleri’nde teslim alınan mültecilerin ifadeleri alınıyor. Kendilerine yapılan işkencelerden ötürü şikayetçi olup olmadıkları soruluyor. Şikayetçi olan mültecilerin ifadeleriyle birlikte dilekçeleri hazırlanıyor ve yetkilere ulaştırılıyor. Söz konusu şikayetler AİHM’e götürülüyor. Yetkililer kendilerine kötü davranılan bazı mültecilerin şikayetçi olmadıklarını belirtiyor. Bu durum yeniden ülkeye kaçış umudundan kaynaklanıyor.

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14 göçmen böyle kurtarıldı

Komutanlıkta bulunduğumuz sırada gelen ihbar üzerine işleyişe biz de bizzat şahitlik ettik. Harekat Merkezi’ne açık denizde batmak üzere olan bir bot bulunduğu ihbarı geldi. Doğrulanan durum ve mevki devriyedeki nöbetçi botlara bildirildi. TCSG-2 numaralı bot ile dakikalar içerinde bölgeye giden ekipler içerisinde 1’i çocuk, biri hamile kadın olmak üzere 14 kişinin olduğunu tespit etti. Yarısı sular altında kalan ve bakmak üzere olan bota yanaşan ekipler, önce hamile kadın ve çocuğu, ardından da diğer göçmenleri bota aldı. Sağlık durumları kontrol edilen göçmenler önce Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na götürüldü. Buradaki sağlık kontrollerinin ardından kolluk güçlerine teslim edildi. Hamile kadın ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin teslim aldığı göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü.

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Her şeyimizi alıp ortada bıraktılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarılan göçmenler yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı. Adının Ayşe olduğunu söyleyen Kamerunlu kadın, açık denizde kendilerini durduran Yunanistanlı askerlerin tüm ziynet eşyalarını alıp kendilerini Türk kara sularına ittiğini söyledi. Ayşe şunları söyledi:

HAYVAN GİBİ DAVRANDILAR

“Botumuz su alıyordu. Yunan askerlerine ‘lütfen bize yardım edin’ dedik. Onlarsa ‘Yardım etmeye gelmedik’ cevabını verdiler. Çantalarımıza, saatlerimize baktılar. Sahip olduğumuz ne varsa aldılar. Ve gittiler. Bizi bir hayvan gibi ittiler, çok kötü davrandılar. Türkler geldiğinde çok teşekkür ettik, mutlu olduk. Çünkü Türkler çok ama çok hızlı. Yunanlıların kalbi yok. Kardeşim hamile bakın. Onu da hayvan gibi ittiler.“

TÜRKLER 10 DAKİKADA YETİŞTİ

Nijeryalı olan bir başka göçmen ise, Almanya’ya ailesinin yanına gitmek istediğini ve Yunanistan askerlerinin kendilerine kötü davrandığını belirtti: “Telefonlarımızı ve paramızı aldılar, bizi buraya ittiler. Arkadaşlarımızdan birisi telefonunu saklamıştı, onu bulamadılar. Onu bulsalar iletişime da geçemezdik. Yunan askerleri insan hayatına ve insan haklarına saygıları yok. İçimizde bir bebek ve hamile bir kadın vardı. Türkler imdadımıza çok hızlı yetişti. 10 dakikada yetiştiler, çok mutluyuz.”