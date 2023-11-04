Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin, "Çanakkale Boğazı hava şartları nedeniyle geçişler geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.

Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi. Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.