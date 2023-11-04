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Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava şartları nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

16:23 - 4/11/2023 Cumartesi
DHA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Çanakkale'de zaman zaman şiddetini artıran fırtına dolayısıyla boğaz trafiğine ilişkin tedbir alındı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin, "Çanakkale Boğazı hava şartları nedeniyle geçişler geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır" denildi.


Olumsuz hava koşulları ve yoğun akıntı nedeniyle kuzey ve güney yönlerden boğaz transit geçişlere kapatılarak geçiş yapacak gemilerin kaptanlarına telsizle bilgi verildi. Kent merkezindeki bir çay bahçesinde yer alan bir ağaç, fırtına nedeniyle devrildi. Çanakkale Belediyesine bağlı ekipler, ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.


Lapseki ilçesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu feribot iskelesi yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Ağaç, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Çanakkale Boğazı
#Gemi
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